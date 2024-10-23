Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH A.G. INTERNATIONAL LOGISTICS (VIETNAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ dịch thuật văn bản, giao tiếp cho Giám đốc người Trung Quốc với nhân viên, khách hàng. Hỗ trợ các thủ tục, liên hệ, làm việc với các đại lý để xử lý các công việc liên quan đến công ty/thành lập công ty và các vấn đề liên quan đến nhân sự nước ngoài. Công tác tại một số tỉnh phía Nam như Phan Thiết, Buôn Ma Thuột... (các vựaxưởng trái cây) để trao đổi với khách hàng. Một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thông thạo tiếng Trung (HSK5 trở lên) Có thể đi công tác, linh động về mặt thời gian Ưu tiên biết tiếng Anh/ có kinh nghiệm dịch thuật trong lĩnh vực XNK, Logistics Ưu tiên biết lái xe

Tại CÔNG TY TNHH A.G. INTERNATIONAL LOGISTICS (VIETNAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định nhà nước. Môi trường làm việc thân thiện, năng động. Các phụ cấp khác theo tính chất công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH A.G. INTERNATIONAL LOGISTICS (VIETNAM)

