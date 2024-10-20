Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH GOW AI TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 76 Bát Nàn, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

-Phiên dịch và là thư ký các cuộc họp.

-Nắm bắt được xu hướng về công nghệ.

-Tra cứu, tìm kiếm thông tin theo yêu cầu.

-Biên phiên dịch tài liệu khi cần.

-Quản lý thiết bị văn phòng, mua sắm vật dụng khi có nhu cầu. Quản lý tình hình toà nhà.

-Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp đại học.

-Ngoại ngữ: tiếng Trung lưu loát.

-Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên về hành chính.

-Biết sử dụng phần mềm văn phòng, có kỹ năng báo cáo tổng hợp.

-Tính chấp hành tốt.

-Chịu được áp lực, giao tiếp tốt.

-Cẩn thận và tỉ mỉ.

-Bình tĩnh khi xử lí công việc.

Tại CÔNG TY TNHH GOW AI TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương deal theo năng lực, upto 20 triệu

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN... theo luật định.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GOW AI TECHNOLOGY

