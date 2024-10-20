Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH GOW AI TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH GOW AI TECHNOLOGY
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Trợ lý tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH GOW AI TECHNOLOGY

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 76 Bát Nàn, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

-Phiên dịch và là thư ký các cuộc họp.
-Nắm bắt được xu hướng về công nghệ.
-Tra cứu, tìm kiếm thông tin theo yêu cầu.
-Biên phiên dịch tài liệu khi cần.
-Quản lý thiết bị văn phòng, mua sắm vật dụng khi có nhu cầu. Quản lý tình hình toà nhà.
-Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp đại học.
-Ngoại ngữ: tiếng Trung lưu loát.
-Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên về hành chính.
-Biết sử dụng phần mềm văn phòng, có kỹ năng báo cáo tổng hợp.
-Tính chấp hành tốt.
-Chịu được áp lực, giao tiếp tốt.
-Cẩn thận và tỉ mỉ.
-Bình tĩnh khi xử lí công việc.

Tại CÔNG TY TNHH GOW AI TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương deal theo năng lực, upto 20 triệu
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN... theo luật định.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GOW AI TECHNOLOGY

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 76 Bát Nàn, Bình Trưng Tây, Tp Thủ Đức, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

