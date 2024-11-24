Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Green Star, Số 234, Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

- Quản lý tất cả các kênh tiếp thị kỹ thuật số thuộc sở hữu bao gồm: kênh xã hội (Facebook,Instagram, Youtube, Tiktok), CRM bao gồm tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), tiếp thị truyền thông xã hội.
- Quản lý, phân bổ nguồn lực hiệu quả, theo dõi hiệu quả hoạt động digital marketing.
- Giám sát các số liệu chính như lưu lượng truy cập, tỷ lệ chuyển đổi và mức độ tương tác trên mạng xã hội.
- Quản lý đội media: content creators, designer, quay dựng...
- Lên plan truyền thông định kỳ

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có trên 4 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ, thương mại điện tử,... Ưu tiên ứng viên mạnh về Brand marketing.
- Hiểu về Marketing 4P, Mix... để lên kế hoạch triển khai trên kênh Digital
- Có tư duy tổng thể về thương hiệu (Branding, phân tích hành vi khách hàng, điểm yếu/ điểm mạnh của sản phẩm để chạy quảng cáo và quản lý team digital cho phù hợp.
- Khả năng phân tích dữ liệu và đo lường chuyển đổi (conversion).
- Nhanh nhẹn, sáng tạo, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ Nghỉ và Thưởng vào các ngày Lễ lớn trong năm (Tết dương lịch, Giải phóng miền Nam, Quốc tế lao động, Quốc Khánh, Tết âm lịch )
- Quà mừng Sinh nhật, trung thu,Quốc tế thiếu nhi, Quốc tế Phụ nữ...;
- Thưởng tết theo hoạt động kinh doanh của công ty
- Phúc lợi: nghỉ mát, trợ cấp Kết hôn, Ốm đau, Thai sản...;
- Chế độ Bảo hiểm Xã hội theo Luật định;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo;
- Cơ hội thăng tiến và được đào tạo phát triển lên các vị trí cao hơn trong hệ thống tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số nhà 93, Đường 16, Thôn Đông, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

