Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
- Hà Nội: Tòa Green Star, Số 234, Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 18 - 20 Triệu
- Quản lý tất cả các kênh tiếp thị kỹ thuật số thuộc sở hữu bao gồm: kênh xã hội (Facebook,Instagram, Youtube, Tiktok), CRM bao gồm tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), tiếp thị truyền thông xã hội.
- Quản lý, phân bổ nguồn lực hiệu quả, theo dõi hiệu quả hoạt động digital marketing.
- Giám sát các số liệu chính như lưu lượng truy cập, tỷ lệ chuyển đổi và mức độ tương tác trên mạng xã hội.
- Quản lý đội media: content creators, designer, quay dựng...
- Lên plan truyền thông định kỳ
Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Hiểu về Marketing 4P, Mix... để lên kế hoạch triển khai trên kênh Digital
- Có tư duy tổng thể về thương hiệu (Branding, phân tích hành vi khách hàng, điểm yếu/ điểm mạnh của sản phẩm để chạy quảng cáo và quản lý team digital cho phù hợp.
- Khả năng phân tích dữ liệu và đo lường chuyển đổi (conversion).
- Nhanh nhẹn, sáng tạo, chủ động trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI Thì Được Hưởng Những Gì
- Quà mừng Sinh nhật, trung thu,Quốc tế thiếu nhi, Quốc tế Phụ nữ...;
- Thưởng tết theo hoạt động kinh doanh của công ty
- Phúc lợi: nghỉ mát, trợ cấp Kết hôn, Ốm đau, Thai sản...;
- Chế độ Bảo hiểm Xã hội theo Luật định;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo;
- Cơ hội thăng tiến và được đào tạo phát triển lên các vị trí cao hơn trong hệ thống tổ chức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
