Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Green Star, Số 234, Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

- Quản lý tất cả các kênh tiếp thị kỹ thuật số thuộc sở hữu bao gồm: kênh xã hội (Facebook,Instagram, Youtube, Tiktok), CRM bao gồm tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), tiếp thị truyền thông xã hội.

- Quản lý, phân bổ nguồn lực hiệu quả, theo dõi hiệu quả hoạt động digital marketing.

- Giám sát các số liệu chính như lưu lượng truy cập, tỷ lệ chuyển đổi và mức độ tương tác trên mạng xã hội.

- Quản lý đội media: content creators, designer, quay dựng...

- Lên plan truyền thông định kỳ

- Có trên 4 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ, thương mại điện tử,... Ưu tiên ứng viên mạnh về Brand marketing.

- Hiểu về Marketing 4P, Mix... để lên kế hoạch triển khai trên kênh Digital

- Có tư duy tổng thể về thương hiệu (Branding, phân tích hành vi khách hàng, điểm yếu/ điểm mạnh của sản phẩm để chạy quảng cáo và quản lý team digital cho phù hợp.

- Khả năng phân tích dữ liệu và đo lường chuyển đổi (conversion).

- Nhanh nhẹn, sáng tạo, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ Nghỉ và Thưởng vào các ngày Lễ lớn trong năm (Tết dương lịch, Giải phóng miền Nam, Quốc tế lao động, Quốc Khánh, Tết âm lịch )

- Quà mừng Sinh nhật, trung thu,Quốc tế thiếu nhi, Quốc tế Phụ nữ...;

- Thưởng tết theo hoạt động kinh doanh của công ty

- Phúc lợi: nghỉ mát, trợ cấp Kết hôn, Ốm đau, Thai sản...;

- Chế độ Bảo hiểm Xã hội theo Luật định;

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo;

- Cơ hội thăng tiến và được đào tạo phát triển lên các vị trí cao hơn trong hệ thống tổ chức

