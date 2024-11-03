Tuyển Sản xuất Công ty CP Xây dựng Kết cấu thép IPC làm việc tại Hải Phòng thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty CP Xây dựng Kết cấu thép IPC
Ngày đăng tuyển: 03/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/11/2024
Công ty CP Xây dựng Kết cấu thép IPC

Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công ty CP Xây dựng Kết cấu thép IPC

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Km 89, Quốc lộ 8 mới, Nam Sơn, An Dương

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Đầu mối tiếp nhận tài liệu từ Trưởng phòng hoặc từ phòng Kinh doanh do trưởng phòng chỉ đạo bao gồm: Hợp đồng kinh tế, phương án kinh doanh, các hồ sơ thiết kế kỹ thuật và các tài liệu liên quan đến dự án... Kết nối và họp trao đổi thông tin xuyên suốt với các phòng/bộ phận/khách hàng liên quan đến dự án. Kiểm soát chung tổng thể dự án: Thực hiện lập tiến độ, kiểm soát và điều tiết kế hoạch triển khai tổng thể các dự án theo lưu đồ triển khai dự án trình Trưởng phòng trước khi xin phê duyệt của BGĐ. Phối hợp với Trưởng phòng để phân giao sản lượng công việc các dự án cho 02 khu vực Nhà máy ( Hải Phòng + Hưng Yên) phù hợp với tiến độ thi công và công suất tải sản lượng của 02 nhà máy. Đánh giá khả năng đáp ứng thi công để xem xét phương án thuê thêm thầu phụ chế tạo và thuê thầu phụ lắp. Là đầu mối thương thảo, ký kết và theo dõi hợp đồng thuê thầu phụ, hợp đồng giao khoán với các đơn vị thi công liên quan đến thi công, xây dựng tại công trường, nhà máy. Kiếm soát chi phí các dự án, phân tích, đánh giá, cảnh báo các rủi ro tiềm ẩn đối với các dự án, hợp đồng. Kiểm soát, điều phối vật tư, dụng cụ thi công. Kiểm tra, kiểm soát các lệnh sản xuất, dự trù vật tư tiêu hao từ nhân viên hỗ trợ dự án Phối hợp với bộ phận QS thực hiện thanh quyết toán các dự án với khách hàng và nhà thầu phụ. Kiểm soát gia công chế tạo và gửi báo cáo hàng tuần/tháng cho khách hàng Báo cáo công việc với Trưởng phòng hàng tuần/tháng hoặc khi được yêu cầu.
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kỹ thuật, cơ khí, xây dựng. Kinh nghiệm: Từ 03 năm trở lên (Ưu tiên có kinh nghiệm làm Quản lý dự án ở Công ty làm về Kết cấu thép, xây dựng, thiết bị phi tiêu chuẩn) Trình độ ngoại ngữ/vi tính: ứng dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel,Project, Autocard,...) biết tiếng Anh/tiếng Trung là một lợi thế
Tại Công ty CP Xây dựng Kết cấu thép IPC Thì Được Hưởng Những Gì

Ăn ca miễn phí Lương tháng 13, 13+ Du lịch hè hàng năm, teambuilding, các hoạt động thể thao Thưởng hiệu suất công việc Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTNLĐ, BNN
Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Xây dựng Kết cấu thép IPC

Công ty CP Xây dựng Kết cấu thép IPC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thịnh Vạn, Minh Đức, Mỹ Hào, Hưng Yên/ Cụm nhà máy Công nghiệp Nam Sơn - KM 89 đường 5 mới, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

