Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y TẾ MEDSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y TẾ MEDSUN
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y TẾ MEDSUN

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y TẾ MEDSUN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 1, tòa nhà Newskyline, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch phát triển thị trường, sản phẩm (tháng/quý/năm)
- Tổ chức thực hiện kế hoạch được duyệt.
- Giám sát và báo cáo kết quả thực hiện
- Tìm hiểu, tổng hợp thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh và phát triển dịch vụ mới, mô hình kênh phân phối mới;
- Thực hiện triển khai kế hoạch, mục tiêu bán hàng nhằm đạt doanh số
- Xây dựng, tối ưu quy trình vận hành nhằm tiếp cận tối đa khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ xét nghiệm;
- Tìm kiếm và chăm sóc khách hàng/đơn vị đối tác có nhu cầu khám sức khỏe nói chung và sử dụng dịch vụ xét nghiệm nói riêng;
- Thiết lập và duy trì các mối quan hệ khách hàng tiềm năng
- Phối hợp với phòng Marketing để thực hiện các chương trình tri ân, chăm sóc khách hàng, quảng cáo, khuyến mại, sự kiện, ...
- Phối hợp phòng xét nghiệm giải đáp các vấn đề liên quan tới kết quả xét nghiệm,...
- Phối hợp kế toán về chi phí, thu chi, công nợ
- Quản lý đội ngũ cấp dưới, giao việc, đánh giá KPI, Tổ chức đào tạo, hướng dẫn công việc cho Nhân viên cấp dưới, Đôn đốc nhân viên cấp dưới thực hiện các công việc được giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi, giới tính: Nam/nữ
- Tuổi: từ 1993 trở lên
- Trình độ tốt nghiệp: Trung cấp, Cao đẳng, đại học: Chuyên ngành Điện tử y sinh/điện, điện tử/ điện tử viễn thông/ tự động hóa, QTKD, y dược, kỹ thuật viên,...
- Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng
- Chịu được áp lực công việc, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt, tinh thần trách nhiệm cao, có thể đi công tác.
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, giao tiếp khá.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y TẾ MEDSUN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: (trao đổi khi phỏng vấn) + Phụ cấp
- Chế độ xem xét tăng lương định kỳ hàng năm.
- Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và kỹ năng công việc.
- Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người lao động theo quy định của luật lao động hiện hành và chế độ phúc lợi của Công ty
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y TẾ MEDSUN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y TẾ MEDSUN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y TẾ MEDSUN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, Tòa nhàNewSkyLine, Lô CC2 khu đô thị mới Văn Quán - Yên Phúc, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

