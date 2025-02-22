Tuyển Trưởng phòng hành chính Công ty cổ phần đầu tư KD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà KDI Holdings, 16 Nguyễn Công Trứ, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý chung hoạt động của Phòng Hành chính. Bảo đảm công tác hành chính được thông suốt.

Tham mưu cho Ban Lãnh đạo Công ty để đổi mới, cải tiến các vấn đề về quản lý, vận hành công tác hành chính.

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống các Quy chế, Quy định, Quy trình, Hướng dẫn thực hiện công việc thuộc phạm vi quản lý của Phòng Hành chính.

Tổ chức và triển khai công tác hành chính, văn thư lưu trữ.

Sắp xếp xe công vụ, Book vé máy bay, khách sạn cho CBNV đi công tác.

Tham gia công tác tổ chức các sự kiện nội bộ Tập đoàn.

Xây dựng và kiểm soát định mức chi phí trong lĩnh vực hành chính văn phòng.

Triển khai công tác Quản lý tài sản, cấp phát công cụ dụng cụ cho CBNV.

Thực hiện công tác mua sắm phục vụ hoạt động của văn phòng.

Thực hiện thủ tục thanh toán Chi phí hành chính văn phòng đảm bảo tuân thủ các quy định của Công ty và Pháp luật.

Xây dựng, triển khai và theo dõi kế hoạch ngân sách hành chính.

Quản lý ngành dọc về công tác Hành chính tại các Công ty thành viên.

Thực hiện các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo Công ty.

Tốt nghiệp Đại học trở lên

Có từ 03 năm trở lên kinh nghiệm tại vị trí Trưởng phòng Hành chính hoặc tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm môi trường Tập đoàn.

Có khả năng trình bày, giao tiếp và truyền đạt tốt

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

Khả năng tổ chức và giám sát công việc, xử lý tình huống

Tiếng anh: Giao tiếp

Trung thực, nhiệt huyết, cầu tiến.

Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp: Chuyên nghiệp, trung thực, có ý thức chấp hành kỷ luật tốt

Chế độ Phúc lợi (BHXH, 12 ngày phép/năm, thưởng các ngày Lễ...) theo quy định Nhà nước.

Cơ hội được tham gia tất cả các khóa phát triển cá nhân do Công ty tổ chức và các khóa đào tạo bên ngoài nhằm phát triển chuyên môn và kỹ năng cần thiết.

Được làm việc trong môi trường năng động, hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Thưởng 13... và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty.

Được đi du lịch và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí khác do Tập đoàn tổ chức hàng quý, hàng năm.

Khám sức khỏe định kỳ

Môi trường thân thiện, năng động..

Được nghỉ T7 - CN;

Hỗ trợ Công cụ làm việc...

