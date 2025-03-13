Tuyển Trưởng phòng hành chính Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty

Trưởng phòng hành chính

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mạnh hành chính và C&B
Quản lý, điều hành công việc của nhân viên trong bộ phận và đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của phòng.
Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên trong bộ phận hành chính nhân sự.
Xây dựng quy chế lương thưởng, phúc lợi, chính sách đãi ngộ.
Tổ chức và thực hiện công tác hành chính theo đúng quy định của Công ty
Xây dựng nội quy lao động, hệ thống quy chế, quy trình, quy định cho doanh nghiệp và giám sát việc tuân thủ các quy định đó.
Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp.
Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc quản lý, đào tạo, tuyển dụng nhân sự và thực hiện công tác hành chính.
Kết hợp với các trưởng bộ phận xây dựng bộ tiêu chí đánh giá nhân sự và các chương trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên công ty.
Phối hợp với phòng kế toán để hạch toán lương, thưởng, bảo hiểm cho nhân viên.

Tốt nghiệp Đại học QTKD, Quản Trị Nguồn Nhân lực, Luật, các chuyên ngành khác có liên quan.
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty kinh doanh, dịch vụ, bán lẻ, chuỗi hệ thống bán lẻ có quy mô lớn
Kỹ năng ứng dụng và sử dụng các công cụ công nghệ, sử dụng vi tính thành thạo (Word. Excel, Power point...
Am hiểu bộ luật Lao động
Độ tuổi từ 25- 30 tuổi

Lương cơ bản 20.000.000 – 25.000.000 VNĐ
Thử việc 2 tháng, nhận 85% lương.
Ngoài ra có thưởng lương tháng 13, thưởng tết, thưởng các ngày lễ (08/03, 30/4 01/05, 02/09...)
Môi trường trẻ, năng động và chuyên nghiệp
Được công ty tạo mọi điều kiện tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng nghiệp vụ
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN ngay sau khi ký Hợp đồng chính thức

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty

Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Toà Viện Dầu Khí, số 167 Trung Kính, Cầu Giấy, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

