Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Bao Bì Hoa Sen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Quản lý chịu trách nhiệm trước ban Giám đốc Công ty về công tác quản lý, điều hành mọi hoạt động của Phòng HC-NS

Hành chính:

Hành chính

• Quản lý, điều hành và kiểm soát công tác văn thư lưu trữ: soạn thảo, ban hành, lưu trữ văn bản đi và đến; sử dụng bảo quản dấu; Thực hiện các thủ tục hành chính và quản lý các hồ sơ pháp lý của Công ty.

• Phổ biến các nội dung có liên quan từ BGĐ xuống các Phòng ban tổ chức duy trì tham dự các buổi họp giao ban thường niên, các buổi họp đột xuất, khẩn của lãnh đạo.

• Quản lý, hướng dẫn và giám sát công tác lễ tân, công tác hậu cần chuẩn bị cho hội nghị, hội thảo.

• Mua, cấp phát sửa chữa, nâng cấp, thanh lý thiết bị văn phòng. Báo cáo tình trạng và tình hình sử dụng theo yêu cầu. Quản lý, kiểm tra và duy tu, sữa chữa các vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất của Công ty.

• Tổng hợp, báo cáo các chi phí hành chính Lập kế hoạch, làm danh sách quà ngày lễ tết, ma chay hiếu hỉ, tổ chức thăm quan nghỉ mát cho CB-CNV Công ty, lập danh sách kế hoạch cấp phát đồng phục.

• Kiểm tra công tác ATLĐ, VSCN, PCCC, ANTT, Cảnh quan - môi trường khuôn viên Công ty;

• Lập KH và tổ chức kiểm tra BHLĐ các PX, đề xuất cải tạo môi trường lao động;

• Thực hiện nghiệp vụ công đoàn đơn từ hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo của cá nhân.

Nhân sự:

Công tác hoạch định chiến lược, chính sách nhân sự

• Tham mưu cho TGĐ trong việc hoạch định chiến lược nhân sự;