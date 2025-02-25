Tuyển Trưởng phòng hành chính SOUMAKI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng phòng hành chính SOUMAKI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

SOUMAKI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/02/2025
SOUMAKI VIỆT NAM

Trưởng phòng hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại SOUMAKI VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 9 Võ Thị Sáu , Đa Kao , Quận 1

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Giám sát quá trình tuyển dụng, phỏng vấn, lựa chọn nhân sự cho công ty.
• Lập kế hoạch tiền lương, thưởng, chế độ phúc lợi, bảo hiểm và an toàn lao động cho nhân viên.
• Khởi xướng và giám sát việc thực hiện các quy trình nhân sự.
• Tuân thủ và đảm bảo bộ phận nhân sự tuân thủ các thủ tục nội bộ và pháp lý.
• Giám sát và kiểm tra cập nhật hồ sơ nhân viên.
• Trả lời mọi thắc mắc của công đoàn một cách chuyên nghiệp và kịp thời.
• Đề xuất, phê duyệt các chương trình thu hút và giữ chân nhân tài hàng đầu.
• Khởi xướng, giám sát và phối hợp cập nhật hệ thống phần mềm nhân sự.
• Đề xuất các biện pháp cải tiến phù hợp để cải thiện đánh giá hiệu suất nhân viên.
• Báo cáo cho ban lãnh đạo về hoạt động nhân sự của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có 7 - 10 năm kinh nghiệm ở vị trí quản trị nguồn nhân lực, với ít nhất 2 - 3 năm ở vị trí Trưởng phòng Nhân sự.
• Hiểu rõ về các vị trí trong công ty của ngành F&B, mạnh về các mảng tuyển dụng của khối văn phòng và khối cửa hàng.

Tại SOUMAKI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SOUMAKI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

SOUMAKI VIỆT NAM

SOUMAKI VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 9 Đường Võ Thị Sáu, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

