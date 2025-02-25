Tuyển Trưởng phòng hành chính SOUMAKI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 9 Võ Thị Sáu , Đa Kao , Quận 1

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Giám sát quá trình tuyển dụng, phỏng vấn, lựa chọn nhân sự cho công ty.

• Lập kế hoạch tiền lương, thưởng, chế độ phúc lợi, bảo hiểm và an toàn lao động cho nhân viên.

• Khởi xướng và giám sát việc thực hiện các quy trình nhân sự.

• Tuân thủ và đảm bảo bộ phận nhân sự tuân thủ các thủ tục nội bộ và pháp lý.

• Giám sát và kiểm tra cập nhật hồ sơ nhân viên.

• Trả lời mọi thắc mắc của công đoàn một cách chuyên nghiệp và kịp thời.

• Đề xuất, phê duyệt các chương trình thu hút và giữ chân nhân tài hàng đầu.

• Khởi xướng, giám sát và phối hợp cập nhật hệ thống phần mềm nhân sự.

• Đề xuất các biện pháp cải tiến phù hợp để cải thiện đánh giá hiệu suất nhân viên.

• Báo cáo cho ban lãnh đạo về hoạt động nhân sự của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có 7 - 10 năm kinh nghiệm ở vị trí quản trị nguồn nhân lực, với ít nhất 2 - 3 năm ở vị trí Trưởng phòng Nhân sự.

• Hiểu rõ về các vị trí trong công ty của ngành F&B, mạnh về các mảng tuyển dụng của khối văn phòng và khối cửa hàng.

Tại SOUMAKI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

