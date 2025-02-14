Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thái Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thái Minh
- Hà Nội: Số 92 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Phòng/Ban: Dự án Xuất Khẩu
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6 từ 8h - 17h và Sáng Thứ 7 từ 8 - 12h
Địa điểm: Số 92 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Mô tả công việc:
- Chào hàng, giới thiệu sản phẩm đến các đối tác nước ngoài có nhu cầu với nguyên liệu trầm hương, tinh dầu trầm hương Việt Nam (danh sách đã có sẵn, thị trường mục tiêu là Trung Đông)
- Chuẩn bị hàng mẫu, gửi hàng mẫu và nhận các phản hồi, đàm phán để chốt đơn hàng.
- Chuẩn bị các hồ sơ giấy tờ cần thiết cho việc xuất khẩu.
- Liên hệ các đơn vị vận chuyển, theo dõi đơn hàng và chăm sóc sau bán hàng.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo tiếng Anh (IELTS từ 7.0 hoặc tương đương)
- Có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực xuất khẩu, thành thạo các hồ sơ và thủ tục xuất khẩu
- Đã từng làm trong ngành trầm hương là một lợi thế quan trọng
- Có thế đi công tác nước ngoài theo yêu cầu công việc.
Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thái Minh Thì Được Hưởng Những Gì
