Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thái Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 92 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Phòng/Ban: Dự án Xuất Khẩu

Phòng/Ban:

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6 từ 8h - 17h và Sáng Thứ 7 từ 8 - 12h

Thời gian làm việc:

Địa điểm: Số 92 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Địa điểm:

Mô tả công việc:

- Chào hàng, giới thiệu sản phẩm đến các đối tác nước ngoài có nhu cầu với nguyên liệu trầm hương, tinh dầu trầm hương Việt Nam (danh sách đã có sẵn, thị trường mục tiêu là Trung Đông)

- Chuẩn bị hàng mẫu, gửi hàng mẫu và nhận các phản hồi, đàm phán để chốt đơn hàng.

- Chuẩn bị các hồ sơ giấy tờ cần thiết cho việc xuất khẩu.

- Liên hệ các đơn vị vận chuyển, theo dõi đơn hàng và chăm sóc sau bán hàng.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học.

- Thành thạo tiếng Anh (IELTS từ 7.0 hoặc tương đương)

- Có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực xuất khẩu, thành thạo các hồ sơ và thủ tục xuất khẩu

- Đã từng làm trong ngành trầm hương là một lợi thế quan trọng

- Có thế đi công tác nước ngoài theo yêu cầu công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thái Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thái Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin