Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Giovanni Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Giovanni Vietnam
- Hà Nội: Tầng 8 Tòa Sao Mai Plaza, Số 435A Tam Trinh, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tổ chức xây dựng mục tiêu, kế hoạch hành động theo tháng/quý/năm dựa trên target năm của Công ty
Tổ chức quản lý và vận hành hệ thống bán lẻ đạt được mục tiêu và kế hoạch được duyệt.
Giám sát, chỉ đạo triển khai các kế hoạch/chương trình kinh doanh hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, quy trình vận hành đảm bảo mục tiêu theo tháng/quý/năm
Thúc đẩy hoạt động kinh doanh thông qua các chương trình phù hợp với chiến lược thương hiệu của Tập đoàn
Đảm bảo tỷ lệ hàng tồn kho, nghiên cứu phương án triển khai xử lý hàng tồn kho.
Tổ chức quản lý hàng hóa, điều tiết hàng hóa tối ưu theo từng khu vực để tối ưu doanh số, xây dựng danh mục hàng hóa tối ưu và danh mục theo xu hướng, theo năm
Thiết lập các báo cáo, đưa ra các phân tích về thị trường và các đơn vị đối thủ cạnh tranh nhằm có các chiến lược cạnh tranh về giá thành, hoạt động kinh doanh,...
Nghiên cứu và phát triển thị trường mới, đối tác mới, đại lý mới nhằm mở rộng kinh doanh
Tổ chức xây dựng, cập nhật, hoàn thiện, cải tiến hệ thống văn bản, quy trình, quy định phục vụ hoạt động của Phòng Kinh doanh
Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân sự của Phòng Kinh doanh phù hợp, đáp ứng đủ năng lực yêu cầu của hệ thống.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của BLĐ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Học vấn: Tốt nghiệp Đại học;
Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Ngoại thương hoặc các chuyên ngành có liên quan khác;
Vi tính: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel, ppt, project, visio...);
Có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên, trong lĩnh vực thời trang, trang sức, ô tô, chuỗi bán lẻ,...
Khả năng hoạch định chiến lược kinh doanh
Năng lực đối ngoại, xây dựng và phát triển mối quan hệ trong kinh doanh
Khả năng điều hành, tổ chức, quản lý công việc và nhân sự
Khả năng giao tiếp, truyền đạt và đàm phán tốt
Nhạy bén, khả năng thích nghi tốt và linh hoạt trong mọi tình huống
Trách nhiệm và chuẩn mực, tinh thần chủ động và làm việc độc lập/ đội nhóm tốt
Sẵn sàng đi công tác.
Tại Giovanni Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh với thị trường: Gồm lương cứng + Thưởng doanh thu + thưởng vượt doanh thu
Các khoản phụ cấp, hỗ trợ ăn trưa...
Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN
Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (Từ 08h00-17h30)
Môi trường làm việc hiện đại, sáng tạo, khơi nguồn cảm hứng
Chính sách mua hàng theo từng cấp bậc
Tham gia du lịch, team-building, kick off hàng năm
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Tham gia các khóa đào tạo bài bàn, chuyên nghiệp nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng
Các chế độ thưởng theo quy định của Công ty: Thưởng tháng lương 13, thưởng hiệu quả năm, thưởng các ngày lễ/tết trong năm...
Chế độ phúc lợi khác: Kết hôn, hiếu hỉ, ốm đau, sinh nhật, sinh con (cả CBNV nam, nữ), ngày đàn ông, ngày phụ nữ, tết thiếu nhi, đồng phục,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Giovanni Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
