Tuyển Trưởng phòng kinh doanh BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9, Phố Viên, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của phòng Kinh Doanh Nguồn khách nội trú, ngoại trú, bán trú, nguồn khách nghỉ dưỡng, khách OTA, khách Spa, Onsen. Lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh cho Phương Đông Asahi, bao gồm các hoạt động marketing, bán hàng và phát triển thị trường. Phối hợp với phòng Truyền Thông lên các kế hoạch marketing ngắn hạn và dài hạn (các chương trình khuyến mãi, quà tặng, chương trình PR,...) phù hợp với chiến lược kinh doanh của Phương Đông Asahi. Tuyển dụng, đào tạo và quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh để đạt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận. Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác bên ngoài Phương Đông Asahi như: khách hàng, các công ty sự kiện, Hiệp hội du lịch địa phương, Văn phòng Du lịch Chính phủ, Hãng hàng không, Đại lý Du lịch, Nhà điều hành Tour và các thành viên khác của cộng đồng địa phương nhằm quảng bá hình ảnh và phát triển Phương Đông Asahi. Báo cáo công việc định kỳ (tuần/tháng/quý/năm/...) cho BLĐ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của BLĐ.

Chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của phòng Kinh Doanh Nguồn khách nội trú, ngoại trú, bán trú, nguồn khách nghỉ dưỡng, khách OTA, khách Spa, Onsen.

Lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh cho Phương Đông Asahi, bao gồm các hoạt động marketing, bán hàng và phát triển thị trường.

Phối hợp với phòng Truyền Thông lên các kế hoạch marketing ngắn hạn và dài hạn (các chương trình khuyến mãi, quà tặng, chương trình PR,...) phù hợp với chiến lược kinh doanh của Phương Đông Asahi.

Tuyển dụng, đào tạo và quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh để đạt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác bên ngoài Phương Đông Asahi như: khách hàng, các công ty sự kiện, Hiệp hội du lịch địa phương, Văn phòng Du lịch Chính phủ, Hãng hàng không, Đại lý Du lịch, Nhà điều hành Tour và các thành viên khác của cộng đồng địa phương nhằm quảng bá hình ảnh và phát triển Phương Đông Asahi.

Báo cáo công việc định kỳ (tuần/tháng/quý/năm/...) cho BLĐ

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của BLĐ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn / chuyên môn: Đại học và sau đại học chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan Trình độ ngoại ngữ : Tiếng Anh lưu loát Kỹ năng: Kỹ năng quản lý, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán Số năm kinh nghiệm làm việc: Từ 3-5 năm trở lên ở vị trí tương đương (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành du lịch, khách sạn hoặc nghỉ dưỡng 4 sao từ 150 phòng trở lên).

Trình độ học vấn / chuyên môn: Đại học và sau đại học chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan

Trình độ ngoại ngữ : Tiếng Anh lưu loát

Kỹ năng: Kỹ năng quản lý, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán

Số năm kinh nghiệm làm việc: Từ 3-5 năm trở lên ở vị trí tương đương (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành du lịch, khách sạn hoặc nghỉ dưỡng 4 sao từ 150 phòng trở lên).

Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thoả thuận theo năng lực Hưởng 12 ngày phép có lương/ năm Môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng Thưởng hiệu quả công việc, thưởng doanh thu kinh doanh Đóng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Thưởng lễ, tết, sinh nhật,... theo quy định chung

Lương: Thoả thuận theo năng lực

Hưởng 12 ngày phép có lương/ năm

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng

Thưởng hiệu quả công việc, thưởng doanh thu kinh doanh

Đóng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Thưởng lễ, tết, sinh nhật,... theo quy định chung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin