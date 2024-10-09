Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MỸ PHẨM VÀ DỊCH VỤ MACON làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 174E Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh cho sản phẩm mỹ phẩm cao cấp từ Châu Âu. Phân tích thị trường, đánh giá và đưa ra kế hoạch kinh doanh phù hợp với nhu cầu khách hàng. Hiểu biết sâu về thành phần sản phẩm và khả năng giải thích, tư vấn cho khách hàng. Xây dựng và quản lý đội ngũ kinh doanh, đào tạo và phát triển kỹ năng cho các thành viên. Đảm bảo doanh số bán hàng đạt hoặc vượt chỉ tiêu đề ra. Thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng và đối tác kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh doanh, quản trị kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan. Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm, đặc biệt là các thương hiệu mỹ phẩm cao cấp từ Châu Âu. Có kinh nghiệm vạch ra chiến lược kinh doanh và thực thi hiệu quả. Hiểu biết sâu về thành phần sản phẩm mỹ phẩm và khả năng tư vấn chuyên sâu. Có tinh thần thực thi cao, kỷ luật và có khả năng lãnh đạo tốt. Ngoại hình ưa nhìn, tự tin, chuyên nghiệp. Kỹ năng giao tiếp và đàm phán xuất sắc. Kỹ năng quản lý thời gian và làm việc nhóm hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MỸ PHẨM VÀ DỊCH VỤ MACON Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh dựa trên năng lực và kinh nghiệm. Thưởng doanh số và các chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện. Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp. Tham gia các chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng. Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm Cơ hội tham gia các hội thảo, triển lãm quốc tế trong ngành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MỸ PHẨM VÀ DỊCH VỤ MACON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.