Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CTV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 27 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CTV
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CTV

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CTV

Mức lương
27 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 31 Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 27 - 30 Triệu

- Quản lí nhân sự, điều hành, phân công công việc, chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Phòng Kinh doanh.
- Tham mưu cho Tổng giám đốc các công tác của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Xây dựng quy chế, quy trình theo chức năng, nhiệm vụ phòng kinh doanh
- Tổ chức và hỗ trợ tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường và chăm sóc khách hàng.
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh theo tuần/tháng/quý/năm
- Tư vấn, hoạch định chiến lược kinh doanh, đề xuất các giải pháp, chính sách sản phẩm, chính sách bán hàng, chương trình marketing của Công ty.
- Quản lý, điều hành các đơn vị, phòng ban kinh doanh trực thuộc Công ty
- Chịu trách nhệm trực tiếp với Ban giám đốc về mọi hoạt động của phòng.
- Tổ chức chỉ đạo thu hồi công nợ của khách hàng.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc.

Với Mức Lương 27 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan
- Kiến thức về lĩnh vực kinh doanh xăng dầu
- Kiến thức về chuyên môn marketing và xây dựng , triển khai kế hoạch kinh doanh
- Có khả năng đi công tác tỉnh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CTV Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
- Được tham gia đi du lịch hàng năm
- Được hưởng quà chúc mừng sinh nhật và các chế độ khác của Công ty
- Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CTV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CTV

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CTV

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 5 Đường số 15 - KP 6 - P.Hiệp Bình Chánh - Tp.Thủ Đức -TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

