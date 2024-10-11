Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CTV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 27 - 30 Triệu

Mức lương 27 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 31 Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh

- Quản lí nhân sự, điều hành, phân công công việc, chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Phòng Kinh doanh.

- Tham mưu cho Tổng giám đốc các công tác của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Xây dựng quy chế, quy trình theo chức năng, nhiệm vụ phòng kinh doanh

- Tổ chức và hỗ trợ tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường và chăm sóc khách hàng.

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh theo tuần/tháng/quý/năm

- Tư vấn, hoạch định chiến lược kinh doanh, đề xuất các giải pháp, chính sách sản phẩm, chính sách bán hàng, chương trình marketing của Công ty.

- Quản lý, điều hành các đơn vị, phòng ban kinh doanh trực thuộc Công ty

- Chịu trách nhệm trực tiếp với Ban giám đốc về mọi hoạt động của phòng.

- Tổ chức chỉ đạo thu hồi công nợ của khách hàng.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan

- Kiến thức về lĩnh vực kinh doanh xăng dầu

- Kiến thức về chuyên môn marketing và xây dựng , triển khai kế hoạch kinh doanh

- Có khả năng đi công tác tỉnh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CTV Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

- Được tham gia đi du lịch hàng năm

- Được hưởng quà chúc mừng sinh nhật và các chế độ khác của Công ty

- Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CTV

