Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ Phần đầu tư và phát triển giáo dục AEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

• Xây dựng, triển khai và giám sát kế hoạch kinh doanh nhằm đạt được chỉ tiêu doanh thu của trung tâm.

• Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh, đảm bảo hiệu suất làm việc và tinh thần làm việc cao.

• Tìm kiếm, mở rộng và duy trì mối quan hệ với khách hàng tiềm năng, đối tác chiến lược.

• Đề xuất và thực hiện các chiến lược tiếp thị, chương trình khuyến mãi nhằm thu hút học viên.

• Phối hợp với các phòng ban khác (Marketing, Đào tạo, Chăm sóc khách hàng,...) để tối ưu hiệu quả kinh doanh.

• Theo dõi, phân tích báo cáo doanh số, xu hướng thị trường và đưa ra các giải pháp kịp thời.

***Quyền lợi được hưởng:

- Lương cơ bản: 20-25 triệu/tháng + % Hoa hồng (Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn)

- Hỗ trợ chi phí công tác

- Được đóng BHXH theo quy định của pháp luật và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ lễ Tết, …);

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;

***Thời gian và địa điểm làm việc: