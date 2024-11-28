Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU QUẾ HỒI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Xã Cổ Bi, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh

Tìm kiếm, tư vấn, tiếp thị, chăm sóc khách hàng các mặt hàng nông sản, phụ trách thị trường nước ngoài.

Cập nhật thông tin, đánh giá thị trường nông sản, đề xuất các chương trình bán hàng nhằm thu hút khách hàng.

Tiếp nhận & tham gia xử lý khiếu nại của khách hàng nhằm đảm bảo các khiếu nại của khách hàng được thỏa mãn cao nhất.

Tạo mối quan hệ thân thiện, hỗ trợ kinh doanh đối với tất cả các khách hàng và thu hồi công nợ các khách hàng.

Thực hiện bán hàng theo đúng quy trình, hoàn thành chỉ tiêu công ty đề ra.

Mở rộng quan hệ khách hàng, phát triển khách hàng tại các khu vực được phân công phụ trách.

Duy trì, phát triển các mối quan hệ nhằm đáp ứng như cầu kinh doanh.

Báo cáo những thông tin, vấn đề phát sinh cho Tổng giám đốc công ty.

Phát hiện khách hàng tiềm năng. Trực tiếp giao dịch với khách hàng để giới thiệu và bán sản phẩm. Thực hiện các công việc liên quan đến đơn đặt hàng và thanh lý.

Thu thập thông tin về khách hàng và thị trường để xây dựng cơ sở dữ liệu cho phòng.

Phát triển việc kinh doanh mới, dự báo thu nhập và đánh giá thông tin về cạnh tranh, về khách hàng và thị trường.

Lập phương án kinh doanh trình Ban giám đốc xem xét, phê duyệt thực hiện theo phương án kinh doanh.

Luôn tuân thủ mọi ý kiến chỉ đạo, các nhiệm vụ được giao từ Ban lãnh đạo

Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Kiến thức: xuất nhập khẩu, ngọai thương, giao nhận vận tải,nông sản,..

Kỹ năng: giao tiếp , đàm phán...

Ngoại ngữ: thành thạo tiếng Anh : Nghe , nói , đọc, viết, ...đặc biệt lĩnh vực thương mại, hàng hải, ngoại thương, ... Biết thêm tiếng Trung chuyên ngành xuất nhập khẩu là một lợi thế.

Khác: chịu áp lực công việc cao, năng động, nhiệt tình, sáng tạo, sẵn sàng làm việc ngoàigiờ, đi công tác trong và ngoài nước

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU QUẾ HỒI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng tháng lương thứ 13

Nghỉ lễ, phép theo quy định

Tham gia BHXH, YT, TN theo quy định

Phụ cấp tiền ăn

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7, sáng 8:00-12:00, chiều 13:00-17:00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU QUẾ HỒI VIỆT NAM

