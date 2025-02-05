Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần AI NEXT GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần AI NEXT GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công ty Cổ phần AI NEXT GLOBAL

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty Cổ phần AI NEXT GLOBAL

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 15

- 20 tr ( thưởng DS, KPI...) Chính sách phát triển với lộ trình thăng tiến rõ ràng, vững bền. Cơ hội học tập, ứng dụng công nghệ AI. Được đào tạo, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ phát triển bản thân, Tâm

- Thân – Trí. Được làm việc trong môi trường công tâm, chính trực, nhân văn dựa trên giá trị cốt lõi. Được hưởng chế độ nghỉ lễ, Tết, BHXH theo quy định pháp luật.

- Thưởng các ngày lễ, Tết và các khoản thưởng khác theo quy định Công ty., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập và tổ chức triển khai kế hoạch của công ty
Làm đầu mối về thu thập, quản lý thông tin khách hàng để phục vụ cho công tác đánh giá xếp hạng khách hàng, kiểm tra, kiểm soát hồ sơ khách hàng.
Phối hợp với các phòng ban triển khai yêu cầu của khách hàng.
Kiểm soát các hợp đồng bán hàng theo quy định của công ty.
Chịu trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh trước Giám đốc Kinh doanh, Ban giám đốc
Chăm sóc thường xuyên các mối quan hệ khách hàng bền chặt, lâu dài.
Phối hợp với các phòng ban thực hiện công việc chung theo yêu cầu của cấp trên.
Tối ưu hóa quy trình bán hàng từ bước kế hoạch đến ký hợp đồng.
Giải quyết tháo gỡ công việc cho cấp duwois khi cần (gặp khách hàng, chốt đơn hàng, sự cố,..)
10. Chịu trách nhiệm tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, đào tạo, quản lý thời gian và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn :
Tốt nghiệp Đại học ngành QTKD, Kinh tế, MKT,...
Trình độ tin học: worrd, excel, powerpoint....
Kiến thức:
Kiến thức chuyên sâu về ngành công nghệ và sản phẩm AI
Kiến thức quản lý, kinh doanh.
Kỹ năng:
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình
Kỹ năng đàm phán, thuyết phục
Kỹ năng nghiên cứu sản phẩm
Kỹ năng phân tích tình huống xử lý và đưa ra quyết định
Kỹ năng quan sát, phân tích, đúc kết
Kỹ năng xây dựng và phát triển đội nhóm
Kỹ năng đào tạo, huấn luyện

Tại Công ty Cổ phần AI NEXT GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 15 - 20 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần AI NEXT GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần AI NEXT GLOBAL

Công ty Cổ phần AI NEXT GLOBAL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Tuấn Minh Group, Số 3, Ngõ 84 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

