Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Cường Quốc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1,000 USD

Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Cường Quốc
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Cường Quốc

Sales Admin/Sales Support/Sales Associate

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Cường Quốc

Mức lương
Đến 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 140 Bạch Đằng, phường 2, Tân Bình, TP.HCM

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương Đến 1,000 USD

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Nhiệm vụ chính:
● Đóng góp giá trị của bản thân vào mục tiêu chung của công ty và phòng ban.
● Cam kết với các mục tiêu của mình đã đặt ra (theo phương pháp OKRs).
Nhiệm vụ chuyên môn:
● Quản lý hợp đồng, báo giá, và đơn đặt hàng.
● Đàm phán, tư vấn, chăm sóc khách hàng.
● Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ.
● Duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng.
● Triển khai các hoạt động liên quan đến marketing/quảng cáo/quảng bá.
● Phối hợp với các bộ phận phòng ban khác trong công ty để đạt được mục tiêu chung.

Với Mức Lương Đến 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU
• Tốt nghiệp từ Cao đẳng/Đại học, ưu tiên các ngành Logistics, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, hoặc các lĩnh vực liên quan.
• Có kinh nghiệm về logistics, chuỗi cung ứng, và quản lý đơn hàng.

Tại Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Cường Quốc Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Cường Quốc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Cường Quốc

Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Cường Quốc

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 140 Bạch Đằng, phường 2, Tân Bình, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

