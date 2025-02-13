Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Cường Quốc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1,000 USD

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ chính:

● Đóng góp giá trị của bản thân vào mục tiêu chung của công ty và phòng ban.

● Cam kết với các mục tiêu của mình đã đặt ra (theo phương pháp OKRs).

Nhiệm vụ chuyên môn:

● Quản lý hợp đồng, báo giá, và đơn đặt hàng.

● Đàm phán, tư vấn, chăm sóc khách hàng.

● Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ.

● Duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng.

● Triển khai các hoạt động liên quan đến marketing/quảng cáo/quảng bá.

● Phối hợp với các bộ phận phòng ban khác trong công ty để đạt được mục tiêu chung.