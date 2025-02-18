Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Khôi Nguyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc:

1. Hỗ trợ công việc bán hàng:

• Cập nhật và duy trì cơ sở dữ liệu khách hàng.

• Lập báo cáo doanh thu, đơn hàng, sản phẩm bán chạy.

• Theo dõi và hỗ trợ thực hiện các đơn hàng từ khi nhận đơn đến khi giao hàng.

2. Quản lý đơn hàng và hợp đồng:

• Tiếp nhận và xử lý đơn hàng, đảm bảo các yêu cầu từ khách hàng được xử lý nhanh chóng và chính xác.

• Chuẩn bị và quản lý hợp đồng bán hàng, liên hệ với bộ phận kế toán hoặc kho để kiểm tra tình trạng hàng hóa, tồn kho.

3. Làm việc với các bộ phận khác:

• Phối hợp với bộ phận kho, vận chuyển để đảm bảo đơn hàng được giao đúng thời gian và đúng yêu cầu.

• Hỗ trợ các bộ phận marketing trong các chiến dịch bán hàng và khuyến mãi.

4. Chăm sóc khách hàng:

• Giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ và các vấn đề liên quan đến đơn hàng.

• Theo dõi và xử lý các yêu cầu sau bán hàng, hỗ trợ khách hàng khi có vấn đề.

5. Quản lý tài liệu và hồ sơ:

• Lưu trữ tài liệu bán hàng, hợp đồng, báo giá và các tài liệu quan trọng liên quan đến khách hàng.

• Cập nhật hệ thống CRM (Customer Relationship Management) với thông tin khách hàng và giao dịch.