Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Asia Ingredients Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Lập dự báo kế hoạch tiêu thụ của các khách hàng hiện đang phụ trách cho tháng, quý và năm, bao gồm:

1.1. Lập kế hoạch bán hàng, dự báo xu hướng doanh thu/ lợi nhuận của từng khách hàng, và kế hoạch chăm sóc khách hàng

1.2. Lập kế hoạch phát triển mở rộng sản phẩm/ giải pháp

2. Phối hợp với Innovation Center và Quản lý nhà cung cấp tìm kiếm và tư vấn giải pháp về sản phẩm dựa trên chiến lược phát triển của khách hàng và dựa trên thông tin thị trường về đối thủ cạnh tranh

3. Cập nhật định kỳ cho tất cả khách hàng về xu hướng phát triển sản phẩm hiện hữu hoặc sản phẩm mới

4. Hàng ngày, thực hiện các tác nghiệp kinh doanh:

4.1. Tìm kiếm khách hàng mới, đánh giá rủi ro tín dụng, hướng dẫn lập hợp đồng, trình duyệt đơn hàng theo đúng thẩm quyền

4.2. Xử lý đơn hàng, khiếu nại và lịch trình giao hàng. Đảm bảo các đơn đặt hàng được thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời theo nhu cầu khách hàng

4.3. Thiết lập và duy trì quan hệ với khách hàng. Trao đổi thông tin, thu thập nhu cầu khách hàng, thông tin về xu hướng sản phẩm mới và thông báo cho Quản lý Kinh doanh và các phòng ban liên quan

4.4. Liên lạc và phối hợp giữa khách hàng và các bộ phận liên quan (bộ phận Kế toán, Kho vận, Innovation Center, Quản lý Nhà cung cấp, Xuất nhập khẩu…) của ACC nhằm đảm bảo thu thập thông tin và phản hồi thắc mắc hoặc cập nhật về sản phẩm kịp thời: tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật, luật lệ ban hành có liên quan, tiến độ giao hàng, v.v. ..