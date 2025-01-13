Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Nitori Furniture Vietnam EPE làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Nitori Furniture Vietnam EPE
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/02/2025
Nitori Furniture Vietnam EPE

Trưởng phòng kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Nitori Furniture Vietnam EPE

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Plot 35

- KCN Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu

1. Công việc đảm nhận:
• Liên lạc, nhận và xử lí đơn đặt hàng của khách hàng
• Liên lạc với các phòng ban để nhận thông tin và đưa hàng hóa vào kế hoạch xuất khẩu
• Tính toán hàng đóng cho container xuất khẩu
• Lập kế hoạch nhập/ xuất khẩu hàng hóa
• Liên hệ hãng tàu lấy Booking và lịch tàu cho các lô hàng xuất khẩu
• Chuẩn bị bộ chứng từ xuất/nhập khẩu hàng hóa
• Khai báo hải quan và làm thủ tục nhập/xuất khẩu hàng hóa
• Khai báo SI, VGM, kiểm tra B/L, cho lô hàng xuất
• Thủ tục xin giấy chứng nhận xuất xứ (Am hiểu về các form C/O), thủ tục kiểm dịch, hun trùng…
• Hỗ trợ làm báo cáo quyết toán Xuất nhập khẩu, đối chiếu dữ liệu Xuất nhập khẩu với dữ liệu kế toán
• Quản lí các chi phí phát sinh liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu cơ bản:
a. Kinh nghiệm, khả năng chuyên môn:
• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành có liên quan

Tại Nitori Furniture Vietnam EPE Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nitori Furniture Vietnam EPE

Liên Hệ Công Ty

Nitori Furniture Vietnam EPE

Nitori Furniture Vietnam EPE

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Lô 35, Khu công nghiệp Quang Minh I, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

