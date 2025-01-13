Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Nitori Furniture Vietnam EPE làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

1. Công việc đảm nhận:

• Liên lạc, nhận và xử lí đơn đặt hàng của khách hàng

• Liên lạc với các phòng ban để nhận thông tin và đưa hàng hóa vào kế hoạch xuất khẩu

• Tính toán hàng đóng cho container xuất khẩu

• Lập kế hoạch nhập/ xuất khẩu hàng hóa

• Liên hệ hãng tàu lấy Booking và lịch tàu cho các lô hàng xuất khẩu

• Chuẩn bị bộ chứng từ xuất/nhập khẩu hàng hóa

• Khai báo hải quan và làm thủ tục nhập/xuất khẩu hàng hóa

• Khai báo SI, VGM, kiểm tra B/L, cho lô hàng xuất

• Thủ tục xin giấy chứng nhận xuất xứ (Am hiểu về các form C/O), thủ tục kiểm dịch, hun trùng…

• Hỗ trợ làm báo cáo quyết toán Xuất nhập khẩu, đối chiếu dữ liệu Xuất nhập khẩu với dữ liệu kế toán

• Quản lí các chi phí phát sinh liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa.