Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Nitori Furniture Vietnam EPE làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Nitori Furniture Vietnam EPE
- Hà Nội: Plot 35
- KCN Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu
1. Công việc đảm nhận:
• Liên lạc, nhận và xử lí đơn đặt hàng của khách hàng
• Liên lạc với các phòng ban để nhận thông tin và đưa hàng hóa vào kế hoạch xuất khẩu
• Tính toán hàng đóng cho container xuất khẩu
• Lập kế hoạch nhập/ xuất khẩu hàng hóa
• Liên hệ hãng tàu lấy Booking và lịch tàu cho các lô hàng xuất khẩu
• Chuẩn bị bộ chứng từ xuất/nhập khẩu hàng hóa
• Khai báo hải quan và làm thủ tục nhập/xuất khẩu hàng hóa
• Khai báo SI, VGM, kiểm tra B/L, cho lô hàng xuất
• Thủ tục xin giấy chứng nhận xuất xứ (Am hiểu về các form C/O), thủ tục kiểm dịch, hun trùng…
• Hỗ trợ làm báo cáo quyết toán Xuất nhập khẩu, đối chiếu dữ liệu Xuất nhập khẩu với dữ liệu kế toán
• Quản lí các chi phí phát sinh liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa.
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
a. Kinh nghiệm, khả năng chuyên môn:
• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành có liên quan
Tại Nitori Furniture Vietnam EPE Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nitori Furniture Vietnam EPE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI