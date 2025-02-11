Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,000 USD

1) Tìm kiếm và kết nối với các đơn vị kiến trúc, tư vấn thiết kế

- Chỉ đạo đội nhóm triển khai công tác tìm kiếm, khai thác trên thị trường để có được thông tin các đơn vị (như công ty kiến trúc, tư vấn thiết kế...) nhằm mục đích kết nối và tìm kiếm cơ hội chào hàng.

- Hoạch định chiến thuật để xây dựng và phát triển mối quan hệ lâu dài với các Kiến trúc sư, Văn phòng Tư vấn Thiết kế, các đối tác trong ngành vật liệu xây dựng, nội thất, ngành gỗ công nghiệp để phục vụ hoạt động bán hàng, thu thập đầu mối liên hệ quan trọng, xúc tiến hoạt động tiếp thị, giới thiệu sản phẩm,...

2) Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các khách hàng.

- Chủ trì xây dựng chính sách hợp tác để các Công ty tư vấn thiết kế/ Kiến trúc sư đưa thương hiệu Gỗ Minh Long vào hồ sơ/Bản vẽ/Dự toán.

- Trực tiếp tham gia hoặc hỗ trợ đội nhóm trong công tác thuyết trình/giới thiệu về sản phẩm, thương hiệu tại các event, seminar, hội nghị ...

- Tham gia triển khai các hoạt động, sự kiện của công ty để kết nối, mở rộng đối tượng khách hàng.

- Quản lý và phân công đội nhóm thực hiện công tác Chăm sóc khách hàng thường xuyên, định kỳ

- Phối hợp giải quyết khiếu nại của khách hàng (nếu có);

3) Xây dựng đội nhóm và Quản lý về hiệu quả công việc của Phòng

- Hướng dẫn cho nhân viên khai thác, phát triển các khách hàng mới dựa trên định hướng chính sách bán hàng của công ty;