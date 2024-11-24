Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Anna Lee Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Công ty Cổ phần Anna Lee Group
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty Cổ phần Anna Lee Group

Mức lương
15 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vinhomes Gardenia, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

1. Xây dựng, điều chỉnh chiến lược Marketing
- Tham mưu tới ban lãnh đạo về việc xây dựng chiến thuật
- Phối hợp với các phòng ban để thực hiện hiệu quả các chiến dịch marketing, nâng cao hình ảnh thương hiệu.
- Phân tích thị trường, đề xuất các chiến lược phù hợp.
- Quản lý ngân sách hoạt động Marketing.
2. Tổ chức triển khai, quản lý, đánh giá các chương trình, chiến dịch Marketing
3. Quản lý phòng Marketing
- Phối hợp, theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả của đội ngũ Marketing.
- Xây dựng môi trường làm việc sáng tạo và hiệu quả trong phòng Marketing.
4. Các yêu cầu khác trong phạm vi công việc theo yêu cầu của ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành liên quan;
Tối thiểu 5 năm trong ngành Marketing, có kinh nghiệm giúp các thương hiệu đạt kết quả vượt trội;
Kiến thức sâu về hoạch định và lập kế hoạch Marketing, cũng như các hoạt động marketing đa kênh, xây dựng thương hiệu (Digital Marketing, Activation, Promotions, ...);
Tinh thần sáng tạo, có tư duy phản biện và cải tiến không ngừng; quyết liệt để hoàn thành mục tiêu;
Sử dụng được tiếng Trung 4 kĩ năng khá.
Ưu tiên có kinh nghiệm tại thị trường nước ngoài.

Tại Công ty Cổ phần Anna Lee Group Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn: 15.000.000 - 35.000.000 VNĐ + Thưởng doanh số.
Phúc lợi: Bảo hiểm xã hội, chế độ nghỉ phép theo quy định. Hàng tháng liên hoan và thưởng chuyên cần 500k.
Cơ hội phát triển: làm việc với thị trường các nước, nhận thưởng khi đạt kế hoạch.
Môi trường làm việc: Năng động, đầy cơ hội sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Anna Lee Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Anna Lee Group

Công ty Cổ phần Anna Lee Group

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: A9, Ngách 1⁄2 Hoàng Trọng Mậu, Mỹ Đình, Hà Nội , Hà Nội

