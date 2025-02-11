Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH ESYMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ESYMED
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY TNHH ESYMED

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: NO08

- LK29 Khu Dịch Vụ Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai chiến lược marketing tổng thể cho công ty dựa theo các mảng kinh doanh và KPI doanh số.
Quản lý và điều phối các hoạt động marketing, bao gồm online, offline, các chiến dịch truyền thông sản phẩm
Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng ngành để đề xuất các chiến lược marketing hiệu quả.
Lập kế hoạch Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác, khách hàng và nhà cung cấp.
Quản lý ngân sách marketing và đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực.
Đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing và đề xuất các biện pháp cải thiện.
Lãnh đạo và phát triển đội ngũ nhân viên marketing.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, trong đó có ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý.
Am hiểu về marketing online, có kinh nghiệm triển khai các chiến dịch marketing cho các sản phẩm
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và giao tiếp tốt.
Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề.
Sáng tạo, năng động và có khả năng làm việc dưới áp lực cao.
Thành thạo tiếng Anh là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH ESYMED Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 18tr + Thưởng KPI theo doanh số ( up to 300-500tr/năm).
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ESYMED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ESYMED

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà ESYMED , No08 – LK29 khu dịch vụ Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

