Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty CP Tập Đoàn Bách Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công Ty CP Tập Đoàn Bách Việt
- Hà Nội: 69 Vũ Trọng Phụng
- Thanh Xuân
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
1. Mô tả công việc chính
Chiến lược truyền thông & thương hiệu
• Tham gia xây dựng và triển khai các chiến dịch truyền thông – marketing cho sản phẩm trà.
• Quản lý và phát triển hình ảnh thương hiệu trên các nền tảng truyền thông.
• Đề xuất và thực hiện kế hoạch marketing ngắn hạn và dài hạn.
Quản lý nội dung & quảng bá sản phẩm
• Lập kế hoạch và sáng tạo nội dung cho website, mạng xã hội và kênh thương mại điện tử.
• Phối hợp với đội ngũ thiết kế, sản xuất video, hình ảnh phục vụ truyền thông.
• Thực hiện quảng cáo trên Facebook, TikTok, Google Ads, youtube và các nền tảng số khác để tăng độ phủ thương hiệu.
Hợp tác & tổ chức sự kiện
• Làm việc với KOLs, influencers để thực hiện chiến dịch truyền thông.
• Tổ chức các sự kiện ra mắt sản phẩm, chương trình sampling và quảng bá tại điểm bán.
• Phối hợp triển khai các hoạt động trade marketing hỗ trợ kênh phân phối.
Nghiên cứu & đo lường hiệu quả
• Theo dõi, đánh giá hiệu suất các chiến dịch marketing, đề xuất cải tiến.
• Phân tích xu hướng thị trường, hành vi khách hàng để tối ưu chiến lược truyền thông – marketing.
• Báo cáo kết quả định kỳ về hiệu quả hoạt động marketing.
