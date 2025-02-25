Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty CP Tập Đoàn Bách Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

1. Mô tả công việc chính

Chiến lược truyền thông & thương hiệu

• Tham gia xây dựng và triển khai các chiến dịch truyền thông – marketing cho sản phẩm trà.

• Quản lý và phát triển hình ảnh thương hiệu trên các nền tảng truyền thông.

• Đề xuất và thực hiện kế hoạch marketing ngắn hạn và dài hạn.

Quản lý nội dung & quảng bá sản phẩm

• Lập kế hoạch và sáng tạo nội dung cho website, mạng xã hội và kênh thương mại điện tử.

• Phối hợp với đội ngũ thiết kế, sản xuất video, hình ảnh phục vụ truyền thông.

• Thực hiện quảng cáo trên Facebook, TikTok, Google Ads, youtube và các nền tảng số khác để tăng độ phủ thương hiệu.

Hợp tác & tổ chức sự kiện

• Làm việc với KOLs, influencers để thực hiện chiến dịch truyền thông.

• Tổ chức các sự kiện ra mắt sản phẩm, chương trình sampling và quảng bá tại điểm bán.

• Phối hợp triển khai các hoạt động trade marketing hỗ trợ kênh phân phối.

Nghiên cứu & đo lường hiệu quả

• Theo dõi, đánh giá hiệu suất các chiến dịch marketing, đề xuất cải tiến.

• Phân tích xu hướng thị trường, hành vi khách hàng để tối ưu chiến lược truyền thông – marketing.

• Báo cáo kết quả định kỳ về hiệu quả hoạt động marketing.