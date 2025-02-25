Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH MAXGOLF VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mức lương hấp dẫn dựa trên kinh nghiệm và năng lực. Các chế độ phúc lợi toàn diện, bao gồm bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ và các chế độ nghỉ phép. Cơ hội nâng cao sự nghiệp và phát triển chuyên môn thông qua các chương trình đào tạo và phát triển. Môi trường làm việc năng động và hỗ trợ, tạo điều kiện để nhân viên phát huy hết tiềm năng của mình. Cơ hội đóng góp và tạo ra tác động tích cực đến sự phát triển của công ty. Được đào tạo chơi golf, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Đặt mục tiêu chung của phòng kinh doanh và xây dựng chiến lược marketing để đạt được mục tiêu.

Lập kế hoạch marketing chi tiết và giám sát việc thực hiện các kế hoạch đó.

Dẫn dắt đội ngũ nhân viên marketing và đảm bảo hiệu suất làm việc cao.

Nghiên cứu thị trường để xác định cơ hội và thách thức.

Phát triển và thực hiện các chiến dịch marketing trên nhiều kênh, bao gồm cả trực tuyến và truyền thống.

Đo lường và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing.

Làm việc chặt chẽ với các phòng ban khác trong công ty để đảm bảo sự liên kết trong các hoạt động tiếp thị.

Đảm bảo các hoạt động marketing tuân thủ các nguyên tắc đạo đức và pháp luật.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực marketing.

Am hiểu sâu sắc về các nguyên tắc và thực tiễn marketing.

Có kinh nghiệm quản lý và lãnh đạo đội ngũ.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán xuất sắc.

Kỹ năng định hướng kết quả, chú ý đến chi tiết và khả năng giải quyết vấn đề.

Am hiểu về các công cụ và xu hướng marketing kỹ thuật số.

Thích ứng và nắm bắt nhanh các công nghệ và phương pháp tiếp thị mới.

Tại CÔNG TY TNHH MAXGOLF VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 - 50 triệu VND

Lương cứng: 20 - 50 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAXGOLF VIỆT NAM

