Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIVA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIVA GROUP
- Hà Nội: Tầng 05 Tòa nhà Golden Field, 24 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Chiến lược & Triển khai Marketing
Xây dựng và thực thi các chiến lược Marketing - Truyền thông sáng tạo, tối ưu hiệu quả.
Quản lý và phát triển hệ thống thương hiệu, nhận diện, nội dung trên các nền tảng số (Fanpage, YouTube, Zalo OA,…).
Theo dõi, đánh giá kết quả chiến dịch, đề xuất điều chỉnh để tối ưu hiệu suất.
Truyền thông & Quan hệ công chúng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ truyền thông với báo chí, truyền hình và các cơ quan liên quan.
Tổ chức, giám sát các sự kiện lớn, hoạt động đối ngoại và truyền thông nội bộ.
Phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo thương hiệu được truyền tải đồng bộ.
Quản lý & Phát triển đội nhóm
Lập kế hoạch công việc tuần/tháng/quý, điều phối nhân sự phòng Marketing - Truyền thông.
Đào tạo, huấn luyện nhân viên để nâng cao năng lực đội ngũ.
Xây dựng một môi trường làm việc sáng tạo, hiệu suất cao.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học
Từ 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương.
Am hiểu về truyền thông, thương hiệu, digital marketing và xu hướng thị trường.
Có kinh nghiệm làm việc với báo chí, truyền hình, tổ chức sự kiện.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIVA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Mức thu nhập hấp dẫn
Lương cứng + thưởng doanh số, KPI
Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Cơ hội phát triển lên Giám đốc Marketing khi đạt KPI.
Môi trường chuyên nghiệp, công bằng, nhân văn: Coi trọng giá trị con người và sự sáng tạo.
Học hỏi & phát triển bản thân: Cơ hội tiếp cận AI & công nghệ mới, được đào tạo chuyên sâu về Tâm - Thân - Trí.
Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, nghỉ lễ, thưởng Tết, thưởng hiệu suất, teambuilding, du lịch hàng năm.
Thời gian làm việc linh hoạt: Thứ 2 - Thứ 6, không OT ngoài giờ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIVA GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
