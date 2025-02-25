Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAVIAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAVIAN
- Hà Nội: Tầng 3, Central Field – 219 Trung Kính – Cầu Giấy – Hà Nội., Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Quản lý nhân sự team Facebook Ads
Chủ động nghiên cứu, đề xuất và thực hiện các giải pháp marketing phù hợp với đội nhóm của mình.
Xây dựng chiến lược tiếp cận khách hàng trên các kênh Facebook marketing cho phù hợp với Chiến lược kinh doanh công ty.
Thiết lập mục tiêu doanh số cho TeamPhân bổ kế hoạch ngân sách Marketing cho các campaign.
Theo dõi và điều chỉnh, đo lường, đánh giá hiệu quả và nội dung của chiến dịch quảng cáo.
Trực tiếp đào tạo hướng dẫn các nhân viên các kỹ thuật chạy, xử lý các vẫn đề liên quan đến Fb Ads để đảm bảo data cho đội kinh doanh Sale Online.
Đảm bảo KPI do ban lãnh đạo đề ra
Công ty chuyên mảng Phẫu thuật thẩm mỹ (Nâng ngực)
Ưu tiên người có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực thẩm mỹ, đã từng chạy ngân sách lớn
Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm từ 5 nhân sự trở lên
Nắm chắc kiến thức về Digital Marketing
Có khả năng lập kế hoạch, triển khai thực hiện, kiểm tra, theo dõi và đánh giá
Có kỹ năng đào tạo, teamwork, tạo động lực cho nhân viên phát huy tối đa năng lực
Được làm việc và Báo cáo trực tiếp với Ban Lãnh đạo
Cơ chế tốt, công ty tạo điều kiện tuyệt đối để phát triển công việc
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Ngân sách quảng cáo lớn, không giới hạn chi phí Quảng cáo
