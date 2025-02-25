Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAVIAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Central Field – 219 Trung Kính – Cầu Giấy – Hà Nội., Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Quản lý nhân sự team Facebook Ads

Chủ động nghiên cứu, đề xuất và thực hiện các giải pháp marketing phù hợp với đội nhóm của mình.

Xây dựng chiến lược tiếp cận khách hàng trên các kênh Facebook marketing cho phù hợp với Chiến lược kinh doanh công ty.

Thiết lập mục tiêu doanh số cho TeamPhân bổ kế hoạch ngân sách Marketing cho các campaign.

Theo dõi và điều chỉnh, đo lường, đánh giá hiệu quả và nội dung của chiến dịch quảng cáo.

Trực tiếp đào tạo hướng dẫn các nhân viên các kỹ thuật chạy, xử lý các vẫn đề liên quan đến Fb Ads để đảm bảo data cho đội kinh doanh Sale Online.

Đảm bảo KPI do ban lãnh đạo đề ra

Công ty chuyên mảng Phẫu thuật thẩm mỹ (Nâng ngực)

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong vị trí tương đương.

Ưu tiên người có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực thẩm mỹ, đã từng chạy ngân sách lớn

Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm từ 5 nhân sự trở lên

Nắm chắc kiến thức về Digital Marketing

Có khả năng lập kế hoạch, triển khai thực hiện, kiểm tra, theo dõi và đánh giá

Có kỹ năng đào tạo, teamwork, tạo động lực cho nhân viên phát huy tối đa năng lực

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAVIAN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 20.000.000đ - 50.000.000đ (Lương cơ bản +% Hoa hồng)

Được làm việc và Báo cáo trực tiếp với Ban Lãnh đạo

Cơ chế tốt, công ty tạo điều kiện tuyệt đối để phát triển công việc

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Ngân sách quảng cáo lớn, không giới hạn chi phí Quảng cáo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAVIAN

