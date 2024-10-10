Tuyển Trưởng phòng Marketing NHÀ SÁCH TIẾN THỌ làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Tuyển Trưởng phòng Marketing NHÀ SÁCH TIẾN THỌ làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

NHÀ SÁCH TIẾN THỌ
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

Trưởng phòng Marketing

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 424 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

1. Trách nhiệm quản lý Quản lý và điều hành các hoạt động của phòng Marketing; Sắp xếp lịch làm việc, thời gian làm việc cho các nhân viên thuộc quyền quản lý; Kiểm tra thời gian làm việc của nhân viên theo quy định của Công ty; Kiểm tra, giám sát thái độ và tinh thần làm việc của từng nhân viên của mình quản lý. Xây dựng, đào tạo, phát triển đội ngũ nhân viên; lập, trình duyệt định biên nhân sự, nhu cầu đào tạo của cán bộ nhân viên thuộc quyền theo hướng dẫn của Phòng Nhân sự; Tham gia đào tạo nội bộ với vai trò chuyên gia Marketing, truyền thông; 2. Quản trị chiến lược, kế hoạch Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển thương hiệu, các chương trình marketing Tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển Thương hiệu, các chương trình marketing: phân công công việc, giám sát thực hiện Đánh giá thực hiện chiến lược, kế hoạch và điều chỉnh 3. Xây dựng ngân sách, quy trình, quy định
Xây dựng ngân sách, tổ chức thực hiện và điều chỉnh ngân sách Marketing Xây dựng quy trình, quy định : - Xây dựng quy trình làm việc mảng phát triển thương hiệu, marketing - Triển khai các quy trình phục vụ hoạt động MKT tại hệ thống Nhà sách - Tổ chức thực hiện quy trình và đưa quy trình lên phần mềm quản lý - Cập nhật quy trình phù hợp với thực tiễn 4. Phân tích dữ liệu thị trường Nghiên cứu, phân tích để xác định được phân khúc thị trường tạo lợi nhuận tốt nhất, phát triển chiến lược mang lại nhiều khách hàng trong phân khúc đó; Phát triển các dữ liệu thị trường phục vụ cho việc xây dựng chiến lược, nâng cao trải nghiệm của khách hàng, điều chỉnh sản phẩm nhằm tăng đáng kể lượng khách đến Nhà sách và tối đa hóa lợi nhuận; 5. Truyền thông Chịu trách nhiệm về toàn bộ các hoạt động truyền thông bên ngoài và phối hợp truyền thông nội bộ Phát triển các hoạt động truyền thông nhằm tăng tỷ lệ nhận biết về thương hiệu Tiến Thọ đối với người tiêu dùng Tư vấn, hỗ trợ Ban lãnh đạo trong việc xử lý các khủng hoảng truyền thông

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu :
- Trình độ học vấn : Đại học trở lên;
- Chuyên môn : QTKD, Marketing hoặc chuyên ngành khác có liên quan;
- Có 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
- Tuổi từ 30 – 45.
- Am hiểu thị trường bán lẻ và dịch vụ
Kỹ năng:
- Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý kế hoạch
- Kỹ năng phân công và quản lý công việc
- Kỹ năng đào tạo, phát triển nhân viên cấp dưới
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, phỏng vấn
- Kỹ năng sắp xếp công việc và quản lý thời gian hiệu quả
- Kỹ năng khảo sát, phân tích và đánh giá nhu cầu của thị trường về ngành nghề kinh doanh của Tiến Thọ
Phẩm chất:
- Tận tâm, Kiên định, Hướng đến Kết quả, Giữ lời, Ham học hỏi.
- Có trách nhiệm với công việc, chịu được áp lực cao.

Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh thị trường, theo năng lực;
- Cơ hội thăng tiến cao;
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, bứt phá;
- Phụ cấp ăn trưa và điện thoại;
- Xét tăng lương 6 tháng/lần;
- Chế độ sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, ...;
- Thưởng tháng - quý, thưởng nóng, thưởng dự án, thưởng Lễ/Tết, tháng Lương thứ 13 ...;
- Chế độ du lịch hàng năm;
- Chế độ mua hàng ưu đãi cho CBNV, miễn phí khu vui chơi cho con em CBNV;
- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ để nâng cao chuyên môn;
- Được tham gia BHYT, BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà sách.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 424 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

