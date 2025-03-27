Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN T&T làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN T&T
- Hà Nội: 2A Phạm Sư Mạnh, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý thương hiệu, quản lý thông tin đầu ra, phát triển tối đa các quan hệ liên quan tới hoạt động kinh doanh của Công ty
Quản lý các hoạt động thông tin liên lạc liên quan tới hoạt động quảng bá truyền thông của tổ chức
Nghiên cứu, đánh giá, soạn thảo, đề xuất và tạo dựng các yếu tố liên quan tới xây dựng chiến lược, dự án quảng bá sản phẩm thương hiệu, nắm bắt và xây dựng các concept cho sản phẩm mới sao cho phù hợp với xu hướng của thị trường du lịch.
Xây dựng và quản lý hệ thống các kênh/ phương tiện truyền thông
Xây dựng ngân sách, quy trình và chiến lược hoạt động của phòng Truyền thông Marketing
Phối hợp với các phòng ban có liên quan nhằm đảm bảo hoàn thành các KPI kinh doanh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm quản trị thương hiệu từ 5 năm trở lên
Có khả năng giao tiếp thành thạo bằng tiếng Anh, có năng lực thuyết trình, khả năng giao tiếp trước đám đông
Có kiến thức về xây dựng kế hoạch truyền thông tổng thể của các thương hiệu
Có kiến thức về các nền tảng công nghệ số 4.0 và Digital Marketing
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán tốt
Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN T&T Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội làm việc với các đối tác, đơn vị vận hành, thương hiệu Quốc Tế trong lĩnh vực BĐS, Khách sạn, nghỉ dưỡng
BHXH, Nghỉ phép, lễ Tết… theo quy định
Các hoạt động văn hoá nội bộ, teambuilding của Công ty và tập đoàn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN T&T
