Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN T&T làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 2A Phạm Sư Mạnh, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý thương hiệu, quản lý thông tin đầu ra, phát triển tối đa các quan hệ liên quan tới hoạt động kinh doanh của Công ty

Quản lý các hoạt động thông tin liên lạc liên quan tới hoạt động quảng bá truyền thông của tổ chức

Nghiên cứu, đánh giá, soạn thảo, đề xuất và tạo dựng các yếu tố liên quan tới xây dựng chiến lược, dự án quảng bá sản phẩm thương hiệu, nắm bắt và xây dựng các concept cho sản phẩm mới sao cho phù hợp với xu hướng của thị trường du lịch.

Xây dựng và quản lý hệ thống các kênh/ phương tiện truyền thông

Xây dựng ngân sách, quy trình và chiến lược hoạt động của phòng Truyền thông Marketing

Phối hợp với các phòng ban có liên quan nhằm đảm bảo hoàn thành các KPI kinh doanh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Truyền thông, Marketing, Báo chí và Tuyên truyền, Kinh doanh Quốc tế, Quản trị Kinh doanh và các chuyên ngành khác có liên quan

Có kinh nghiệm quản trị thương hiệu từ 5 năm trở lên

Có khả năng giao tiếp thành thạo bằng tiếng Anh, có năng lực thuyết trình, khả năng giao tiếp trước đám đông

Có kiến thức về xây dựng kế hoạch truyền thông tổng thể của các thương hiệu

Có kiến thức về các nền tảng công nghệ số 4.0 và Digital Marketing

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán tốt

Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN T&T Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, thưởng theo chính sách chế độ của Công ty và Tập đoàn

Cơ hội làm việc với các đối tác, đơn vị vận hành, thương hiệu Quốc Tế trong lĩnh vực BĐS, Khách sạn, nghỉ dưỡng

BHXH, Nghỉ phép, lễ Tết… theo quy định

Các hoạt động văn hoá nội bộ, teambuilding của Công ty và tập đoàn

