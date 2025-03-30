Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Nisko Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Nisko Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Nisko Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/04/2025
Công ty Cổ phần Nisko Việt Nam

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công ty Cổ phần Nisko Việt Nam

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: N09B2 Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Nghiên cứu thị trường, xu hướng nội thất, nhu cầu khách hàng và đối thủ cạnh tranh.
Ứng dụng AI & ChatGPT trong phân tích dữ liệu, nghiên cứu thị trường, hỗ trợ sáng tạo nội dung
Định vị thương hiệu, xây dựng chiến lược tiếp cận khách hàng mục tiêu (nhà thầu, kiến trúc sư, showroom, đại lý, người tiêu dùng).
Lập kế hoạch phát triển thương hiệu trên các kênh truyền thông (website, mạng xã hội, POSM, showroom).
Quản lý và triển khai các chiến dịch Digital Marketing: SEO, Google Ads, Facebook Ads, Zalo, TikTok.
Ứng dụng AI để tối ưu hóa quảng cáo, cá nhân hóa nội dung tiếp thị, chatbot CSKH.
Xây dựng và quản lý nội dung trên website, fanpage, sàn thương mại điện tử.
Tổ chức sự kiện, hội thảo khách hàng, triển lãm ngành hàng nội thất.
Phối hợp với bộ phận kinh doanh để triển khai chương trình khuyến mãi, Trade Marketing tại điểm bán.
Phát triển mối quan hệ với các đối tác chiến lược (showroom, nhà phân phối, kiến trúc sư, nhà thầu).
Lập kế hoạch ngân sách Marketing, kiểm soát và tối ưu chi phí.
Sử dụng AI trong phân tích dữ liệu để đánh giá hiệu quả chiến dịch, đo lường ROI.
Báo cáo định kỳ lên Ban lãnh đạo về tình hình thị trường và kết quả hoạt động Marketing.
Xây dựng và triển khai các chương trình truyền thông nội bộ nhằm gắn kết nhân viên và phát triển văn hóa doanh nghiệp.
Tổ chức các sự kiện nội bộ: sinh nhật nhân viên, teambuilding, khen thưởng, ngày hội công ty.
Quản lý các kênh truyền thông nội bộ như: bảng tin công ty, email, nhóm chat, bản tin nội bộ.
Hỗ trợ Ban lãnh đạo trong việc truyền tải thông điệp, tầm nhìn và giá trị cốt lõi đến nhân viên.
Xây dựng các hoạt động nâng cao tinh thần làm việc, tăng cường sự đoàn kết giữa các phòng ban.
Định hướng phong cách thiết kế phù hợp với thương hiệu của công ty.
Kiểm duyệt các sản phẩm thiết kế: logo, bao bì, POSM, catalogue, hình ảnh quảng cáo, giao diện website, video clip...
Quản lý và phối hợp với đội ngũ Graphic Designer đảm bảo chất lượng thiết kế và tiến độ công việc.
Graphic Designer
Có khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế cơ bản như Photoshop, Illustrator, Canva để hướng dẫn và kiểm tra sản phẩm.
Phối hợp với team Content, Digital Marketing để đảm bảo hình ảnh thương hiệu đồng nhất trên các nền tảng truyền thông.
Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự phòng Marketing (Content, Design, Digital, Trade Marketing).
Đào tạo, phân công công việc và giám sát hiệu suất của nhân viên.
Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban (Kinh doanh, CSKH, Xuất nhập khẩu, Kho vận) để tối ưu chiến lược Marketing..

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính : NAM
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị Kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.
Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong ngành Marketing, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực nội thất, thiết bị gia dụng, phụ kiện tủ bếp.
Có hiểu biết về Trade Marketing, Digital Marketing, Branding và kênh phân phối B2B/B2C.
Có kinh nghiệm làm việc với đội ngũ thiết kế, hiểu về nguyên tắc thiết kế thương hiệu và khả năng kiểm duyệt hình ảnh.
Biết sử dụng cơ bản các phần mềm thiết kế như Photoshop, Illustrator, Canva là một lợi thế.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng AI, ChatGPT trong sáng tạo nội dung, phân tích dữ liệu và tối ưu chiến dịch Marketing.
Kỹ năng lãnh đạo, tư duy chiến lược, phân tích thị trường tốt.
Có khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực cao, xử lý tình huống linh hoạt.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông nội bộ là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Nisko Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thứ 2 – thứ 6 và 02 ngày thứ 7/ tháng, buổi sáng 08h00-12h00, buổi chiều 13h00-17h00.
Nghỉ 2 ngày thứ 7/ tháng, và chủ nhật hàng tuần
Làm việc tại Tầng 2A, Tòa N09B2 Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Lương:15-20 triệu/tháng
Tham gia BHXH, BHYT khi vào Nhân viên chính thức
Lương tháng 13, thưởng Tết và các ngày nghỉ lễ trong năm: sinh nhật nhân viên, 30/4 - 1/5; 2/9; 8/3…
Cơ hội: Môi trường chuyên nghiệp, đào tạo, thăng tiến.
Cơ hội:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Nisko Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Nisko Việt Nam

Công ty Cổ phần Nisko Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2A, Tòa N09B2 Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

