Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH ALOHA CONSULTING GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tiếp nhận chỉ đạo, định hướng của Ban Lãnh đạo về chiến lược phát triển của Tập đoàn để cụ thể hóa thành nhiệm vụ của Commercial Marketing và chia nhỏ nhiệm vụ cần hoàn thành của mình.

Xây dựng mục tiêu và triển khai kế hoạch hoạt động năm/tháng/tuần của phòng Commercial Marketing theo định hướng phát triển của Tập đoàn và truyền thông về phát triển thương hiệu.

Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các hoạt động Marketing và phát triển thương hiệu, truyền thông nội bộ, CSR, tổ chức sự kiện và truyền thông đa phương tiện theo chiến lược Marketing đã đề ra.

Tổ chức thực hiện các nghiên cứu thị trường, hành vi tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh, phân tích thị phần, ... nhằm phục vụ việc xây dựng kế hoạch Marketing.

Chủ trì xây dựng kế hoạch, ngân sách hoạt động theo định hướng của Tập đoàn và báo cáo liên quan đến hoạt động của Commercial Marketing trong thẩm quyền được giao.

Kiểm soát tất cả các chi phí liên quan đến hoạt động của Commercial Marketing.

Tính toán hiệu quả ROI của các hoạt động Marketing và đảm bảo việc triển khai thực hiện hiệu quả nhất trên ngân sách.

Phân công nhiệm vụ, giao việc, đào tạo, huấn luyện, giám sát, đánh giá, xây dựng cơ cấu, sắp xếp nhân sự của các bộ phận công tác của Ban Marketing.

Quản lý tình hình thực hiện kế hoạch và phương thức truyền thông.