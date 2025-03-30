Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 01 – 9th AVE Sunrise1, Khu đô thị The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Xây dựng chiến lược và chiến thuật tuyên truyền về công ty và gia tăng lưu lượng vào các kênh truyền thông chính thức của công ty.

Thử nghiệm với nhiều kênh trả phí như tạo nội dung, quản lý nội dung, chiến dịch PPC, quản lý sự kiện, phương tiện truyền thông, chiến dịch xây dựng khách hàng tiềm năng, copywriting và phân tích hiệu quả.

Xây dựng mối quan hệ và đối tác chiến lược với các công ty và nhà cung cấp trong ngành.

Lập và theo dõi ngân sách marketing hàng quý, hàng năm và phân bổ ngân sách hợp lý.

Giám sát và phê duyệt tài liệu marketing, từ banner website cho đến brochure quảng cáo.

Đo lường và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch marketing, thu thập dữ liệu và đánh giá hiệu quả so với mục tiêu.

Chịu trách nhiệm với hiệu suất công việc của phòng/bộ phận marketing.

Quản lý nhân viên/chuyên viên trong bộ phận (content, Ads)

Có kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực Marketing.

Có khả năng nhận diện khách hàng mục tiêu, lên kế hoạch sáng tạo và dẫn dắt các chiến dịch marketing theo hướng thu hút, mang tính giáo dục và truyền động lực.

Am hiểu các công cụ phân tích website, chẳng hạn như Google Analytics & WebTrends.

Có kinh nghiệm thành lập và tối ưu chiến dịch Google Adwords.

Khả năng làm việc với các con số, đọc hiểu số liệu và xử lý bảng tính.

Kỹ năng lãnh đạo tốt.

Kỹ năng lập kế hoạch chuyên nghiệp.

Kỹ năng quản lý dự án thành thạo.

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan đến Marketing.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH

Xét tăng lương 2 lần/năm hoặc theo năng lực

Văn hóa mở, được thể hiện năng lực bản thân, thử sức với nhiều vị trí không giới hạn

Du lich, teambuilding, các hoạt động nội bộ thường xuyên với công ty.

Cạnh tranh công bằng, cơ hội thăng tiến tốt.

