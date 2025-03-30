Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 01 – 9th AVE Sunrise1, Khu đô thị The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Xây dựng chiến lược và chiến thuật tuyên truyền về công ty và gia tăng lưu lượng vào các kênh truyền thông chính thức của công ty.
Thử nghiệm với nhiều kênh trả phí như tạo nội dung, quản lý nội dung, chiến dịch PPC, quản lý sự kiện, phương tiện truyền thông, chiến dịch xây dựng khách hàng tiềm năng, copywriting và phân tích hiệu quả.
Xây dựng mối quan hệ và đối tác chiến lược với các công ty và nhà cung cấp trong ngành.
Lập và theo dõi ngân sách marketing hàng quý, hàng năm và phân bổ ngân sách hợp lý.
Giám sát và phê duyệt tài liệu marketing, từ banner website cho đến brochure quảng cáo.
Đo lường và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch marketing, thu thập dữ liệu và đánh giá hiệu quả so với mục tiêu.
Chịu trách nhiệm với hiệu suất công việc của phòng/bộ phận marketing.
Quản lý nhân viên/chuyên viên trong bộ phận (content, Ads)

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực Marketing.
Có khả năng nhận diện khách hàng mục tiêu, lên kế hoạch sáng tạo và dẫn dắt các chiến dịch marketing theo hướng thu hút, mang tính giáo dục và truyền động lực.
Am hiểu các công cụ phân tích website, chẳng hạn như Google Analytics & WebTrends.
Có kinh nghiệm thành lập và tối ưu chiến dịch Google Adwords.
Khả năng làm việc với các con số, đọc hiểu số liệu và xử lý bảng tính.
Kỹ năng lãnh đạo tốt.
Kỹ năng lập kế hoạch chuyên nghiệp.
Kỹ năng quản lý dự án thành thạo.
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan đến Marketing.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH
Xét tăng lương 2 lần/năm hoặc theo năng lực
Văn hóa mở, được thể hiện năng lực bản thân, thử sức với nhiều vị trí không giới hạn
Du lich, teambuilding, các hoạt động nội bộ thường xuyên với công ty.
Cạnh tranh công bằng, cơ hội thăng tiến tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 01 – 9th AVE Sunrise1, Khu đô thị The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

