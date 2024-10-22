Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TỐT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TỐT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TỐT
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TỐT

Trưởng phòng nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TỐT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 274/29 Nguyễn Văn Tạo, Long Thới, Nhà Bè, Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham mưu, đề xuất cho Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức Hành chính- Nhân sự: cơ cấu tổ chức, cải tiến hệ thống Quản trị nhân sự, xây dựng chính sách quản lý và phát triển nguồn nhân lực phù hợp, hiệu quả. Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy trình, quy chế áp dụng trong Công ty Lập các kế hoạch của phòng Hành chính nhân sự Chủ động phối hợp với các trưởng bộ phận xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá và tiến hành đánh giá nhân viên trong các kỳ Đánh giá định kỳ, đột xuất: Vinh danh, Phân tích, đưa ra các vấn đề cần cải thiện về chất lượng nhân sự...đề xuất hướng xử lý Chịu trách nhiệm công tác BHXH, thanh toán tiền lương và các chế độ chính sách của NLĐ theo đúng quy định Chịu trách nhiệm tổ chức các nghiệp vụ: tiếp nhận nhân sự, ký hợp đồng, bổ nhiệm, khen thưởng, chấm dứt hợp đồng, điều chỉnh lương, phụ cấp và các chế độ phúc lợi khác đúng quy trình, quy định Quản lý công tác hành chính, văn thư, mua sắm tài sản, quản lý trang thiết bị, đảm bảo cơ sở vật chất, cảnh quan văn phòng Thiết lập, duy trì mối quan hệ với các cơ quan Nhà nước trong phạm vi hoạt động của Công ty Giám sát các hoạt động truyền thông nội bộ, các bài đăng truyền thông trên Fanpage, Group Công ty,... Lập các báo cáo định kỳ, đột xuất: Báo cáo Kết quả công việc phòng, Báo cáo Thu nhập, Báo cáo Biến động nhân sự,... Giám sát tiến độ công việc của phòng, quản lý đào tạo hướng dẫn nhân viên Giám sát công tác kỹ thuật trong phạm vi Công ty Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc
Tham mưu, đề xuất cho Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức Hành chính- Nhân sự: cơ cấu tổ chức, cải tiến hệ thống Quản trị nhân sự, xây dựng chính sách quản lý và phát triển nguồn nhân lực phù hợp, hiệu quả.
Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy trình, quy chế áp dụng trong Công ty
Lập các kế hoạch của phòng Hành chính nhân sự
Chủ động phối hợp với các trưởng bộ phận xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá và tiến hành đánh giá nhân viên trong các kỳ Đánh giá định kỳ, đột xuất: Vinh danh,
Phân tích, đưa ra các vấn đề cần cải thiện về chất lượng nhân sự...đề xuất hướng xử lý
Chịu trách nhiệm công tác BHXH, thanh toán tiền lương và các chế độ chính sách của NLĐ theo đúng quy định
Chịu trách nhiệm tổ chức các nghiệp vụ: tiếp nhận nhân sự, ký hợp đồng, bổ nhiệm, khen thưởng, chấm dứt hợp đồng, điều chỉnh lương, phụ cấp và các chế độ phúc lợi khác đúng quy trình, quy định
Quản lý công tác hành chính, văn thư, mua sắm tài sản, quản lý trang thiết bị, đảm bảo cơ sở vật chất, cảnh quan văn phòng
Thiết lập, duy trì mối quan hệ với các cơ quan Nhà nước trong phạm vi hoạt động của Công ty
Giám sát các hoạt động truyền thông nội bộ, các bài đăng truyền thông trên Fanpage, Group Công ty,...
Lập các báo cáo định kỳ, đột xuất: Báo cáo Kết quả công việc phòng, Báo cáo Thu nhập, Báo cáo Biến động nhân sự,...
Giám sát tiến độ công việc của phòng, quản lý đào tạo hướng dẫn nhân viên
Giám sát công tác kỹ thuật trong phạm vi Công ty
Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng Chuyên môn: Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Luật và các chuyên ngành khác có liên quan Ngoại ngữ: không (có ngoại ngữ là một lợi thế) Kinh nghiệm làm việc: Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (Không kinh nghiệm sẽ được đào tạo) Có khả năng quản lý, tổ chức tốt. Kỹ năng: Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, thích nghi với thay đổi Chủ động trong công việc, chịu được áp lực công việc Trung thực; nhanh nhẹn; cẩn trọng; tỉ mỉ.
Trình độ chuyên môn Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng
Chuyên môn: Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Luật và các chuyên ngành khác có liên quan
Ngoại ngữ: không (có ngoại ngữ là một lợi thế)
Kinh nghiệm làm việc: Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (Không kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
Có khả năng quản lý, tổ chức tốt.
Kỹ năng: Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint
Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, thích nghi với thay đổi
Chủ động trong công việc, chịu được áp lực công việc
Trung thực; nhanh nhẹn; cẩn trọng; tỉ mỉ.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TỐT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương/ thưởng: Theo thỏa thuận và năng lực. Phúc lợi khác Thưởng Lễ Tết, sinh nhật; Đóng BHXH theo quy định của Nhà nước và công ty Được đào tạo để nâng cao kỹ năng chuyên môn chi phí công ty hỗ trợ Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00, Từ Thứ 2 - Thứ 6, và Thứ 7: 8:00 – 12:00 . Nghỉ Chủ Nhật hằng tuần. Môi trường làm việc: Hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp
Lương/ thưởng: Theo thỏa thuận và năng lực.
Phúc lợi khác Thưởng Lễ Tết, sinh nhật;
Đóng BHXH theo quy định của Nhà nước và công ty
Được đào tạo để nâng cao kỹ năng chuyên môn chi phí công ty hỗ trợ
Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00, Từ Thứ 2 - Thứ 6, và Thứ 7: 8:00 – 12:00 . Nghỉ Chủ Nhật hằng tuần.
Môi trường làm việc: Hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TỐT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TỐT

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TỐT

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 627/14 Nguyễn Văn Tạo, ấp 2, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

