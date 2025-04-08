Tuyển Trưởng phòng nhân sự Ngân Hàng TMCP Việt Á - Vietabank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Quản lý điều hành chung và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc Vùng/Thành viên Ban Điều hành phụ trách, Tổng Giám đốc về các hoạt động kinh doanh, phát triển các kênh bán hàng tại địa bàn của Phòng Giao dịch theo đúng quy định của VietABank và theo quy định của Pháp luật.

Quản lý và chịu trách nhiệm về chất lượng tín dụng, tình trạng nợ của Phòng Giao dịch.

Quản lý và chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ, tính tuân thủ của Phòng Giao dịch.

Quản lý và chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn về công tác giao dịch, kho quỹ của Phòng Giao dịch.

Quản lý và chịu trách nhiệm về công tác quản lý nguồn nhân lực của Phòng Giao dịch.

Đầu mối tổ chức, thực hiện công tác hành chính, đối ngoại; thiết lập và duy trì mối quan hệ với cơ quan ban ngành tại địa bàn hoạt động của Phòng Giao dịch.

Tham mưu cho Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc Vùng/Thành viên Ban Điều hành phụ trách, Tổng Giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh, Nhân sự của Phòng Giao dịch.

Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình kinh doanh của Chi nhánh và các Đơn vị trực thuộc cho Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc Vùng/Thành viên Ban Điều hành phụ trách, Tổng Giám đốc.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Chi nhánh, Tổng Giám đốc, lãnh đạo cấp trên.