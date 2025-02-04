Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,500 - 2,000 USD

Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,500 - 2,000 USD

Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New

Trưởng phòng tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New

Mức lương
1,500 - 2,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 26

- Liền Kề 6A

- Làng Việt Kiều Châu Âu

- Mộ Lao

- Hà Đông

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 1,500 - 2,000 USD

• Xây dựng kế hoạch ngân sách hoạt động nhằm đáp ứng mục tiêu kinh doanh
• Kiểm soát và tối ưu chi phí theo kế hoạch đã được phê duyệt
• Đảm bảo đáp ứng các nhu cầu phối hợp công việc theo chức năng hỗ trợ cho khối kinh doanh.
• Báo cáo, phân tích đánh giá kết quả kinh doanh cho BGĐ và hội đồng thành viên.
• Tham mưu cho BGĐ các vấn đề của các chỉ số kinh doanh, chỉ số tài chính.
• Tổ chức xây dựng thực hiện hệ thống vận hành tài chính kế toán hiệu quả các quy trình, Quy định của bộ phận.
• Quản lý và tổ chức thực hiện các nghiệp vụ về thuế, đảm bảo trách nhiệm về thuế doanh nghiệp đối với các cơ quan chức năng.

Với Mức Lương 1,500 - 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán/Tài chính doanh nghiệp các trường ĐH KTQD, Học viện TCKT
• Có kinh nghiệm hoạch định và xây dựng kế hoạch ngân sách, kinh nghiệm quản trị tài chính - kế toán tại các doanh nghiệp lĩnh vực Dược, Thiết bị Y tế hoặc các DN sản xuất và thương mại quy mô Doanh thu từ 200 tỷ trở lên và mô hình kinh doanh có xây dựng hệ thống bài bản, chuyên nghiệp
• Có kinh nghiệm đàm phán giao tiếp, ngoại giao với đối tác, khách hàng, Kinh nghiệm làm việc nhóm

Tại Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New

Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 26, nhà liền kề Dãy 6A, Làng Việt Kiều Châu Âu, KĐT Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

