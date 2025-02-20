Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SETSAIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SETSAIL
- Hồ Chí Minh: UOA TOWER, 06 Tân Trào, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
• Quản lý và điều phối các hoạt động hành chính, đảm bảo vận hành trơn tru cho văn phòng.
• Lập kế hoạch, theo dõi và quản lý các chi phí hành chính để tối ưu ngân sách.
• Giám sát và đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ nhân viên hành chính.
• Soạn thảo, xử lý thư từ, dịch thuật tài liệu và báo cáo từ tiếng Việt sang tiếng Trung và ngược lại.
• Quản lý hồ sơ, các tài liệu quan trọng, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và nội quy công ty.
• Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, hội họp và các hoạt động nội bộ.
• Phối hợp với các phòng ban khác để giải quyết các vấn đề liên quan đến hành chính.
• Chịu trách nhiệm xây dựng, cải tiến và triển khai các quy trình, chính sách hành chính của công
ty
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Thành thạo tiếng Trung, có khả năng giao tiếp và xử lý văn bản bằng tiếng Trung.
• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hành chính - nhân sự.
• Kỹ năng quản lý, lập kế hoạch và tổ chức công việc tốt.
• Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy phản biện tốt.
• Kỹ năng phân tích và tổng hợp tốt.
Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SETSAIL Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SETSAIL
