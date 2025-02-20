Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SETSAIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SETSAIL
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SETSAIL

Trưởng phòng tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SETSAIL

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: UOA TOWER, 06 Tân Trào, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

• Quản lý và điều phối các hoạt động hành chính, đảm bảo vận hành trơn tru cho văn phòng.
• Lập kế hoạch, theo dõi và quản lý các chi phí hành chính để tối ưu ngân sách.
• Giám sát và đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ nhân viên hành chính.
• Soạn thảo, xử lý thư từ, dịch thuật tài liệu và báo cáo từ tiếng Việt sang tiếng Trung và ngược lại.
• Quản lý hồ sơ, các tài liệu quan trọng, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và nội quy công ty.
• Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, hội họp và các hoạt động nội bộ.
• Phối hợp với các phòng ban khác để giải quyết các vấn đề liên quan đến hành chính.
• Chịu trách nhiệm xây dựng, cải tiến và triển khai các quy trình, chính sách hành chính của công
ty

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học các ngành liên quan.
• Thành thạo tiếng Trung, có khả năng giao tiếp và xử lý văn bản bằng tiếng Trung.
• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hành chính - nhân sự.
• Kỹ năng quản lý, lập kế hoạch và tổ chức công việc tốt.
• Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy phản biện tốt.
• Kỹ năng phân tích và tổng hợp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SETSAIL Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SETSAIL

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SETSAIL

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SETSAIL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: UOA TOWER, Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

