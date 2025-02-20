Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SETSAIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

• Quản lý và điều phối các hoạt động hành chính, đảm bảo vận hành trơn tru cho văn phòng.

• Lập kế hoạch, theo dõi và quản lý các chi phí hành chính để tối ưu ngân sách.

• Giám sát và đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ nhân viên hành chính.

• Soạn thảo, xử lý thư từ, dịch thuật tài liệu và báo cáo từ tiếng Việt sang tiếng Trung và ngược lại.

• Quản lý hồ sơ, các tài liệu quan trọng, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và nội quy công ty.

• Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, hội họp và các hoạt động nội bộ.

• Phối hợp với các phòng ban khác để giải quyết các vấn đề liên quan đến hành chính.

• Chịu trách nhiệm xây dựng, cải tiến và triển khai các quy trình, chính sách hành chính của công

ty