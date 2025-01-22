Tuyển Trưởng phòng tài chính CTCP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ EMIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 170 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại CTCP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ EMIR
- Hà Nội: Tầng 1+2, tòa nhà Lâm Viên, 107A Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 20 - 170 Triệu
- Là đầu mối triển khai kế hoạch, giám sát thực hiện tìm kiếm, thẩm định, đánh giá tài sản của đối tác cần thu xếp nguồn vốn nhằm đảm bảo chỉ tiêu được giao.
- Đàm phán với Đối tác các quy định của Công ty về tài chính (hạn mức, tiến độ giải ngân..), pháp lý (tài sản, văn bản pháp lý, hợp đồng các bên liên quan).
- Chịu trách nhiệm phối hợp và hoàn thiện các thủ tục pháp lý; theo dõi tiến độ giải ngân; đảm bảo thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của Đối tác.
- Hỗ trợ hướng dẫn khách hàng các thủ tục, hồ sơ trước – trong – sau khi thu xếp vốn. Chăm sóc – xử lý các công việc liên quan đến Khách hàng sau bán hàng.
- Chịu trách nhiệm tuyển dụng, quản lý, phân công, triển khai công việc và đánh giá kết quả thực hiện công việc của các nhân sự thuộc Phòng.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cấp trên.
Với Mức Lương 20 - 170 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: 30 - 45.
- Có kinh nghiệm ít nhất 05 năm ở vị trí tương đương, trong đó tối thiểu 03 năm làm công tác quản lý cấp tín dụng.
Tại CTCP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ EMIR Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTCP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ EMIR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
