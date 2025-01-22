Tuyển Trưởng phòng tài chính CTCP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ EMIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 170 Triệu

Tuyển Trưởng phòng tài chính CTCP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ EMIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 170 Triệu

CTCP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ EMIR
Ngày đăng tuyển: 22/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
CTCP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ EMIR

Trưởng phòng tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại CTCP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ EMIR

Mức lương
20 - 170 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 1+2, tòa nhà Lâm Viên, 107A Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 20 - 170 Triệu

- Là đầu mối triển khai kế hoạch, giám sát thực hiện tìm kiếm, thẩm định, đánh giá tài sản của đối tác cần thu xếp nguồn vốn nhằm đảm bảo chỉ tiêu được giao.
- Đàm phán với Đối tác các quy định của Công ty về tài chính (hạn mức, tiến độ giải ngân..), pháp lý (tài sản, văn bản pháp lý, hợp đồng các bên liên quan).
- Chịu trách nhiệm phối hợp và hoàn thiện các thủ tục pháp lý; theo dõi tiến độ giải ngân; đảm bảo thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của Đối tác.
- Hỗ trợ hướng dẫn khách hàng các thủ tục, hồ sơ trước – trong – sau khi thu xếp vốn. Chăm sóc – xử lý các công việc liên quan đến Khách hàng sau bán hàng.
- Chịu trách nhiệm tuyển dụng, quản lý, phân công, triển khai công việc và đánh giá kết quả thực hiện công việc của các nhân sự thuộc Phòng.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 170 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, hoặc các chuyên ngành đào tạo khác có liên quan.
- Độ tuổi: 30 - 45.
- Có kinh nghiệm ít nhất 05 năm ở vị trí tương đương, trong đó tối thiểu 03 năm làm công tác quản lý cấp tín dụng.

Tại CTCP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ EMIR Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTCP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ EMIR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1+2, Lâm Viên Complex, 107A Đường Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

