Tuyển Trưởng phòng tài chính CTCP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ EMIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 170 Triệu

- Là đầu mối triển khai kế hoạch, giám sát thực hiện tìm kiếm, thẩm định, đánh giá tài sản của đối tác cần thu xếp nguồn vốn nhằm đảm bảo chỉ tiêu được giao.

- Đàm phán với Đối tác các quy định của Công ty về tài chính (hạn mức, tiến độ giải ngân..), pháp lý (tài sản, văn bản pháp lý, hợp đồng các bên liên quan).

- Chịu trách nhiệm phối hợp và hoàn thiện các thủ tục pháp lý; theo dõi tiến độ giải ngân; đảm bảo thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của Đối tác.

- Hỗ trợ hướng dẫn khách hàng các thủ tục, hồ sơ trước – trong – sau khi thu xếp vốn. Chăm sóc – xử lý các công việc liên quan đến Khách hàng sau bán hàng.

- Chịu trách nhiệm tuyển dụng, quản lý, phân công, triển khai công việc và đánh giá kết quả thực hiện công việc của các nhân sự thuộc Phòng.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cấp trên.