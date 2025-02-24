Tuyển Trưởng phòng tài chính CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH WUKONG- ECOGREEN QUẬN 7 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: ECO GREEN SAIGON, Đường Nguyễn Văn Linh, Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương Từ 15 Triệu

• Chịu trách nhiệm quản lý sổ sách và xử lý các giao dịch tài chính hàng ngày của cửa hàng.

• Lập báo cáo tài chính định kỳ, phân tích và đánh giá tình hình kinh doanh, đưa ra các khuyến nghị cải tiến.

• Thực hiện công tác khai báo thuế, phát hành hóa đơn và kiểm tra tính tuân thủ các quy định tài chính.

• Hỗ trợ kiểm kê kho, kiểm soát chi phí mua sắm và tối ưu hóa quy trình cung ứng hàng hóa.

• Làm việc chặt chẽ với bộ phận tài chính của công ty, đảm bảo các quy trình tài chính được thực hiện hiệu quả và chính xác.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán/Tài chính hoặc các ngành liên quan.

• Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong ngành F&B hoặc bán lẻ, ưu tiên ứng viên có chứng chỉ kế toán sơ cấp.

• Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng làm việc với dữ liệu lớn và phân tích thông tin tài chính.

• Đam mê với ngành ẩm thực, yêu thích làm việc trong môi trường năng động.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH WUKONG- ECOGREEN QUẬN 7 Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH WUKONG- ECOGREEN QUẬN 7

