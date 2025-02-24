Tuyển Trưởng phòng tài chính CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH WUKONG- ECOGREEN QUẬN 7 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH WUKONG- ECOGREEN QUẬN 7
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/02/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH WUKONG- ECOGREEN QUẬN 7

Trưởng phòng tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH WUKONG- ECOGREEN QUẬN 7

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: ECO GREEN SAIGON, Đường Nguyễn Văn Linh, Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương Từ 15 Triệu

• Chịu trách nhiệm quản lý sổ sách và xử lý các giao dịch tài chính hàng ngày của cửa hàng.
• Lập báo cáo tài chính định kỳ, phân tích và đánh giá tình hình kinh doanh, đưa ra các khuyến nghị cải tiến.
• Thực hiện công tác khai báo thuế, phát hành hóa đơn và kiểm tra tính tuân thủ các quy định tài chính.
• Hỗ trợ kiểm kê kho, kiểm soát chi phí mua sắm và tối ưu hóa quy trình cung ứng hàng hóa.
• Làm việc chặt chẽ với bộ phận tài chính của công ty, đảm bảo các quy trình tài chính được thực hiện hiệu quả và chính xác.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán/Tài chính hoặc các ngành liên quan.
• Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong ngành F&B hoặc bán lẻ, ưu tiên ứng viên có chứng chỉ kế toán sơ cấp.
• Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng làm việc với dữ liệu lớn và phân tích thông tin tài chính.
• Đam mê với ngành ẩm thực, yêu thích làm việc trong môi trường năng động.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH WUKONG- ECOGREEN QUẬN 7 Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH WUKONG- ECOGREEN QUẬN 7

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH WUKONG- ECOGREEN QUẬN 7

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH WUKONG- ECOGREEN QUẬN 7

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: HR Dept

