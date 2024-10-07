Tuyển Truyền thông Ngân Hàng TMCP An Bình VNR500 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Bình

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp xây dựng định hướng nội dung; soạn thảo và biên tập văn bản phục vụ truyền thông đối ngoại (thông cáo báo chí, bài PR...) Tư vấn, hỗ trợ công tác xây dựng chiến lược truyền thông. Xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động truyền thông, tổ chức sự kiện truyền thông bên ngoài. Quản trị tin tức về ABBANK, phòng ngừa và xây dựng phương án ứng phó xử lý khủng hoảng một cách linh hoạt. Quản lý, chăm sóc và mở rộng hệ thống danh sách tổng biên tập, phóng viên, nhà báo thân thiết. Phối hợp quản trị và phát triển các kênh truyền thông thuộc sở hữu của ABBANK. Cố vấn, tham mưu cho lãnh đạo Khối các lĩnh vực liên quan đến truyền thông báo chí. Nghiên cứu và cập nhật thường xuyên về các kiến thức chuyên sâu của ngành Ngân hàng, Tài chính Tư vấn, hỗ trợ và hướng dẫn nghiệp vụ truyền thông cho các đơn vị trong toàn hệ thống. Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định nhằm đo lường, đánh giá hiệu quả của các hoạt động truyền thông, từ đó thực hiện cải tiến để nâng cao hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: tốt nghiệp đại học trở lên Chuyên ngành: Truyền thông, Báo chí, Marketing, Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế.

Kinh nghiệm: có am hiểu sâu sắc ngành Tài chính - Ngân hàng; tối thiểu 07 năm kinh nghiệm trong mảng truyền thông - báo chí và có 03 năm kinh nghiệm trong ngành Tài chính Ngân hàng.

Kỹ năng soạn thảo và biên tập văn bản truyền thông với chất lượng cao; Giải quyết vấn đề; Sáng tạo và cải tiến; Làm việc theo nhóm; Tổng hợp báo cáo; Phân tích đánh giá; Tổ chức và lập kế hoạch; Quản trị rủi ro; Hiểu luật báo chí; Kỹ năng lập chiến lược, Khả năng chịu được áp lực công việc cao; Tiếng Anh thành thạo

Tại Ngân Hàng TMCP An Bình VNR500 Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phản ánh trực tiếp kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên (chi tiết sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn) 13 ngày nghỉ phép linh hoạt, bao gồm ngày sinh nhật và các dịp quan trọng khác Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động, cùng với ABBANK CARE - chương trình phúc lợi bổ sung đặc biệt dành cho ABBankers Lãi suất vay ưu đãi - Quyền lợi đặc biệt dành cho nhân viên ABBANK

Gia nhập các dự án chuyển đổi quy mô lớn, cộng tác cùng các chuyên gia hàng đầu để áp dụng công nghệ mới nhất trong ngành ngân hàng Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, được tạo điều kiện cho cả sự phát triển kỹ thuật và quản lý Hỗ trợ đào tạo và chứng chỉ trong lĩnh vực ngân hàng/tài chính

Mô hình làm việc linh hoạt, trẻ trung, khuyến khích đổi mới và sáng tạo Văn phòng được trang bị hiện đại, kèm theo các thiết bị tiên tiến nhất dành cho nhân viên Tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khóa (team building, hội thảo, và các sự kiện văn nghệ), tạo điều kiện cho nhân viên gắn kết và phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP An Bình VNR500

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.