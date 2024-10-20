Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH GOIUUDAI làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty TNHH GOIUUDAI
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
Công ty TNHH GOIUUDAI

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty TNHH GOIUUDAI

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: TP Vinh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Được cấp Danh sách khách hàng tiềm năng
Gọi điện thoại cho các khách hàng tiềm năng để chào hàng về sản phẩm/dịch vụ của Vinaphone
Tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng, đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của khách
Phối hợp với các nhân viên telesale, nhân viên thu cước và nhân viên hỗ trợ để đạt mục tiêu kinh doanh

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ tuổi từ 20-32 yêu thích công việc kinh doanh, chăm chỉ, chịu khó
Trình độ học vấn: tốt nghiệp các trường trung cấp trở lên.
Nhanh nhẹn, xử lý tình huống tốt.
Có khả năng chịu áp lực
Có giọng nói rõ ràng, truyền cảm.

Tại Công ty TNHH GOIUUDAI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Lương hiệu quả công việc + Lương Doanh Thu
Thưởng: Thưởng Quý + Thưởng xuất sắc + Lễ / Tết
Phụ cấp: Xăng xe + Ăn ca
Thu nhập từ 7tr – 10tr / tháng
Được cung cấp Máy tính, Điện thoại, Sim, Tiền cước điện thoại, danh sách khách hàng...
Được đào tạo các chuyên môn và kĩ năng phục vụ công việc, nâng cao nghiệp vụ.
Được hưởng các chính sách theo quy định của Luật Lao động và các chế độ của doanh nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH GOIUUDAI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH GOIUUDAI

Công ty TNHH GOIUUDAI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 79 đường Nguyễn Viết Xuân, TP Vinh, Nghệ An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

