Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH GOIUUDAI làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: TP Vinh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Được cấp Danh sách khách hàng tiềm năng

Gọi điện thoại cho các khách hàng tiềm năng để chào hàng về sản phẩm/dịch vụ của Vinaphone

Tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng, đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của khách

Phối hợp với các nhân viên telesale, nhân viên thu cước và nhân viên hỗ trợ để đạt mục tiêu kinh doanh

Yêu Cầu Công Việc

Nữ tuổi từ 20-32 yêu thích công việc kinh doanh, chăm chỉ, chịu khó

Trình độ học vấn: tốt nghiệp các trường trung cấp trở lên.

Nhanh nhẹn, xử lý tình huống tốt.

Có khả năng chịu áp lực

Có giọng nói rõ ràng, truyền cảm.

Tại Công ty TNHH GOIUUDAI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Lương hiệu quả công việc + Lương Doanh Thu

Thưởng: Thưởng Quý + Thưởng xuất sắc + Lễ / Tết

Phụ cấp: Xăng xe + Ăn ca

Thu nhập từ 7tr – 10tr / tháng

Được cung cấp Máy tính, Điện thoại, Sim, Tiền cước điện thoại, danh sách khách hàng...

Được đào tạo các chuyên môn và kĩ năng phục vụ công việc, nâng cao nghiệp vụ.

Được hưởng các chính sách theo quy định của Luật Lao động và các chế độ của doanh nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH GOIUUDAI

