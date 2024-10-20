Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH GOIUUDAI làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty TNHH GOIUUDAI
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nghệ An: TP Vinh
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Được cấp Danh sách khách hàng tiềm năng
Gọi điện thoại cho các khách hàng tiềm năng để chào hàng về sản phẩm/dịch vụ của Vinaphone
Tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng, đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của khách
Phối hợp với các nhân viên telesale, nhân viên thu cước và nhân viên hỗ trợ để đạt mục tiêu kinh doanh
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ tuổi từ 20-32 yêu thích công việc kinh doanh, chăm chỉ, chịu khó
Trình độ học vấn: tốt nghiệp các trường trung cấp trở lên.
Nhanh nhẹn, xử lý tình huống tốt.
Có khả năng chịu áp lực
Có giọng nói rõ ràng, truyền cảm.
Trình độ học vấn: tốt nghiệp các trường trung cấp trở lên.
Nhanh nhẹn, xử lý tình huống tốt.
Có khả năng chịu áp lực
Có giọng nói rõ ràng, truyền cảm.
Tại Công ty TNHH GOIUUDAI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Lương hiệu quả công việc + Lương Doanh Thu
Thưởng: Thưởng Quý + Thưởng xuất sắc + Lễ / Tết
Phụ cấp: Xăng xe + Ăn ca
Thu nhập từ 7tr – 10tr / tháng
Được cung cấp Máy tính, Điện thoại, Sim, Tiền cước điện thoại, danh sách khách hàng...
Được đào tạo các chuyên môn và kĩ năng phục vụ công việc, nâng cao nghiệp vụ.
Được hưởng các chính sách theo quy định của Luật Lao động và các chế độ của doanh nghiệp.
Thưởng: Thưởng Quý + Thưởng xuất sắc + Lễ / Tết
Phụ cấp: Xăng xe + Ăn ca
Thu nhập từ 7tr – 10tr / tháng
Được cung cấp Máy tính, Điện thoại, Sim, Tiền cước điện thoại, danh sách khách hàng...
Được đào tạo các chuyên môn và kĩ năng phục vụ công việc, nâng cao nghiệp vụ.
Được hưởng các chính sách theo quy định của Luật Lao động và các chế độ của doanh nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH GOIUUDAI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI