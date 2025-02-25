Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY TNHH MOVE SYNC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,200 - 1,400 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng UI/UX Designer Tại CÔNG TY TNHH MOVE SYNC
- Hồ Chí Minh: Đường số 6, khu Z756, Quận 10
Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương 1,200 - 1,400 USD
+ Nghiên cứu & phân tích UX/UI:
- Nghiên cứu hành vi người dùng, phân tích đối thủ và xu hướng thiết kế.
- Thực hiện khảo sát, A/B testing, nghiên cứu thị trường để hiểu sâu nhu cầu khách hàng.
- Xây dựng user personas, customer journey mapping để tối ưu trải nghiệm.
+ Thiết kế UI/UX cho sản phẩm:
- Xây dựng wireframes, prototypes, mockups và hi-fidelity UI.
- Thiết kế các thành phần UI theo tiêu chuẩn Material Design / Human Interface Guidelines.
- Tạo design system để đảm bảo tính đồng bộ của sản phẩm.
+ Hợp tác với đội ngũ phát triển & sản phẩm:
- Làm việc chặt chẽ với Product Manager, Developer, QA để đảm bảo thiết kế được hiện thực hóa đúng mục tiêu.
- Đưa ra các guideline thiết kế, kiểm tra chất lượng UI sau khi phát triển.
+ Kiểm thử & tối ưu thiết kế:
- Thu thập phản hồi từ người dùng thực tế để cải thiện UX.
- Phân tích dữ liệu (Google Analytics, Hotjar, Mixpanel) để tối ưu UI/UX.
- Tạo quy trình thử nghiệm A/B Testing để đánh giá hiệu suất thiết kế.
Với Mức Lương 1,200 - 1,400 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH MOVE SYNC Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MOVE SYNC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI