Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY TNHH MOVE SYNC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,200 - 1,400 USD

+ Nghiên cứu & phân tích UX/UI:

- Nghiên cứu hành vi người dùng, phân tích đối thủ và xu hướng thiết kế.

- Thực hiện khảo sát, A/B testing, nghiên cứu thị trường để hiểu sâu nhu cầu khách hàng.

- Xây dựng user personas, customer journey mapping để tối ưu trải nghiệm.

+ Thiết kế UI/UX cho sản phẩm:

- Xây dựng wireframes, prototypes, mockups và hi-fidelity UI.

- Thiết kế các thành phần UI theo tiêu chuẩn Material Design / Human Interface Guidelines.

- Tạo design system để đảm bảo tính đồng bộ của sản phẩm.

+ Hợp tác với đội ngũ phát triển & sản phẩm:

- Làm việc chặt chẽ với Product Manager, Developer, QA để đảm bảo thiết kế được hiện thực hóa đúng mục tiêu.

- Đưa ra các guideline thiết kế, kiểm tra chất lượng UI sau khi phát triển.

+ Kiểm thử & tối ưu thiết kế:

- Thu thập phản hồi từ người dùng thực tế để cải thiện UX.

- Phân tích dữ liệu (Google Analytics, Hotjar, Mixpanel) để tối ưu UI/UX.

- Tạo quy trình thử nghiệm A/B Testing để đánh giá hiệu suất thiết kế.