Tuyển Video Editor Meraki Medi Spa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Meraki Medi Spa
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhận Brief theo tuần (5 video ngắn/ ngày)
Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ Content Writer để hiểu rõ nội dung Brief
Nội dung và tài nguyên có sẵn, edit theo yêu cầu (ưu tiên khả năng sáng tạo)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam/Nữ (Ưu tiên Nam)
Độ tuổi: 20 - 26 tuổi
Sử dụng thành thạo phần mềm Edit Video, ưu tiên 80% sử dụng Capcut, 20% biết cơ bản các phần mềm Pr, Davinci, Pts, AI
80% sử dụng Capcut, 20% biết cơ bản các phần mềm Pr, Davinci, Pts, AI
Có tính sáng tạo và thẩm mỹ tốt
Chăm chỉ, có tính ham học hỏi, chủ động trong công việc
Độ tuổi: 20 - 26 tuổi
Sử dụng thành thạo phần mềm Edit Video, ưu tiên 80% sử dụng Capcut, 20% biết cơ bản các phần mềm Pr, Davinci, Pts, AI
80% sử dụng Capcut, 20% biết cơ bản các phần mềm Pr, Davinci, Pts, AI
Có tính sáng tạo và thẩm mỹ tốt
Chăm chỉ, có tính ham học hỏi, chủ động trong công việc
Tại Meraki Medi Spa Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 8.000.000 - 10.000.000 tùy năng lực
Được đào tạo thêm nếu chưa có nhiều kinh nghiệm
Thời gian làm việc linh hoạt, xong deadline có thể nghỉ sớm
Được làm việc với nhiều Công ty, KOC, KOLs...
Môi trường làm việc trẻ trung, thoải mái, linh hoạt
Được đào tạo thêm nếu chưa có nhiều kinh nghiệm
Thời gian làm việc linh hoạt, xong deadline có thể nghỉ sớm
Được làm việc với nhiều Công ty, KOC, KOLs...
Môi trường làm việc trẻ trung, thoải mái, linh hoạt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Meraki Medi Spa
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI