Tuyển Video Editor Meraki Medi Spa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận Brief theo tuần (5 video ngắn/ ngày)

Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ Content Writer để hiểu rõ nội dung Brief

Nội dung và tài nguyên có sẵn, edit theo yêu cầu (ưu tiên khả năng sáng tạo)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ (Ưu tiên Nam)

Độ tuổi: 20 - 26 tuổi

Sử dụng thành thạo phần mềm Edit Video, ưu tiên 80% sử dụng Capcut, 20% biết cơ bản các phần mềm Pr, Davinci, Pts, AI

Có tính sáng tạo và thẩm mỹ tốt

Chăm chỉ, có tính ham học hỏi, chủ động trong công việc

Tại Meraki Medi Spa Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8.000.000 - 10.000.000 tùy năng lực

Được đào tạo thêm nếu chưa có nhiều kinh nghiệm

Thời gian làm việc linh hoạt, xong deadline có thể nghỉ sớm

Được làm việc với nhiều Công ty, KOC, KOLs...

Môi trường làm việc trẻ trung, thoải mái, linh hoạt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Meraki Medi Spa

