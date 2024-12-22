Tuyển Video Editor Trade Intelligence làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Trade Intelligence
Ngày đăng tuyển: 22/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/01/2025
Trade Intelligence

Video Editor

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Trade Intelligence

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 15, Tòa TTC 19 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

Tạo, chỉnh sửa và sản xuất nội dung video hấp dẫn cho các chiến dịch marketing, bao gồm video quảng cáo, phỏng vấn, hướng dẫn, và nội dung trên mạng xã hội.
Phối hợp với đội ngũ Marketing để lên ý tưởng và xây dựng kịch bản nội dung thu hút.
Cập nhật xu hướng video mới nhất trên mạng xã hội (ví dụ: video ngắn, vlog, motion graphics) để tạo ra nội dung phù hợp với đối tượng mục tiêu.
Nghiên cứu và đề xuất các ý tưởng sáng tạo để tăng hiệu quả tương tác video.
Đảm bảo tất cả tài liệu video tuân thủ theo bộ nhận diện thương hiệu và hoàn thành đúng thời hạn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất hoặc chỉnh sửa video.
Thành thạo phần mềm chỉnh sửa video (Adobe Premiere Pro, After Effects, CapCut hoặc phần mềm tương đương). Kiến thức cơ bản về motion graphics là một lợi thế.
Kỹ năng tiếng Anh tốt, cả viết và nói.
Có kinh nghiệm làm video marketing (ví dụ: quảng cáo, TVC) là một điểm cộng.
Có gu thẩm mỹ tốt và chú trọng đến chi tiết.
Khả năng sáng tạo và tư duy logic để sản xuất nội dung video hiệu quả.
Có tinh thần trách nhiệm cao, khả năng thích nghi, và làm việc nhóm tốt.
Chủ động trong việc nghiên cứu và đổi mới phương pháp sản xuất video.

Tại Trade Intelligence Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, hưởng 100% lương trong thời gian thử việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hợp tác trong một tập đoàn đa quốc gia.
Cơ hội phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp.
Cơ hội học hỏi và phát triển chuyên môn từ đồng nghiệp tại Việt Nam và các khu vực khác (bao gồm Singapore, Indonesia, Malaysia, v.v.).
Được đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trade Intelligence

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trade Intelligence

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Detech Tower

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

