Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiền kỳ:

- Lên kế hoạch tổng quát, tổ chức nhân sự và các nguồn lực cần thiết (Creative & Production cho quá trình sản xuất, theo từng dự án)

- Lên ý tưởng concept, chịu trách nhiệm kịch bản, liên hệ đối tác, triển khai và điều phối các buổi chụp hình, quay/ dựng video clip

Sản xuất:

- Giám sát tổng quan quá trình sản xuất, đảm bảo mục tiêu cần có (chất lượng, format, ngân sách). Nhận biết và giải quyết các vấn đề phát sinh.

- Chịu trách nhiệm tổ chức và điều hành sản xuất sản phẩm quảng cáo: TVC, viral video, Livestream...

- Tham gia, phối hợp với các bộ phận khác trong chương trình như E-learning, KOLs, lớp học...

Hậu kỳ:

- Sắp xếp, bàn giao và báo cáo lại các vấn đề liên quan đến sản xuất

- Quản lý chất lượng dự án: Thường xuyên đánh giá chất lượng dự án để có những đề xuất hoặc cải thiện.

- Báo cáo ngân sách theo từng chiến dịch, sản phẩm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm ít nhất 01 - 02 năm về sản xuất các dự TVC, Viral Video ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm trong việc làm sản phẩm đào tạo

- Kỹ năng lên kế hoạch, quản lý dự án

- Kỹ năng quản lý & lãnh đạo, phân chia công việc

- Kỹ năng giải quyết vấn đề, giao tiếp, thương lượng tốt, tư duy phản biện

- Chịu được áp lực và có trách nhiệm cao với công việc

- Nhạy bén, trung thực, năng động, có tinh thần teamwork và đúng deadline.

Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng thứ 13.

Thưởng lương mềm theo quý.

Xét tăng lương hàng năm.

Đóng BHXH đầy đủ và tặng thêm gói BHXH sức khỏe FPT care cho nhân viên

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, rất nhiều vị trí và cơ hội thăng tiến cho nhân viên.

Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động và chuyên nghiệp

Được đào tạo các kỹ năng mềm

Tham gia các hoạt động nghỉ mát, du lịch, Teambuilding do công ty tổ chức hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.