Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiền kỳ:
- Lên kế hoạch tổng quát, tổ chức nhân sự và các nguồn lực cần thiết (Creative & Production cho quá trình sản xuất, theo từng dự án)
- Lên ý tưởng concept, chịu trách nhiệm kịch bản, liên hệ đối tác, triển khai và điều phối các buổi chụp hình, quay/ dựng video clip
Sản xuất:
- Giám sát tổng quan quá trình sản xuất, đảm bảo mục tiêu cần có (chất lượng, format, ngân sách). Nhận biết và giải quyết các vấn đề phát sinh.
- Chịu trách nhiệm tổ chức và điều hành sản xuất sản phẩm quảng cáo: TVC, viral video, Livestream...
- Tham gia, phối hợp với các bộ phận khác trong chương trình như E-learning, KOLs, lớp học...
Hậu kỳ:
- Sắp xếp, bàn giao và báo cáo lại các vấn đề liên quan đến sản xuất
- Quản lý chất lượng dự án: Thường xuyên đánh giá chất lượng dự án để có những đề xuất hoặc cải thiện.
- Báo cáo ngân sách theo từng chiến dịch, sản phẩm
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng lên kế hoạch, quản lý dự án
- Kỹ năng quản lý & lãnh đạo, phân chia công việc
- Kỹ năng giải quyết vấn đề, giao tiếp, thương lượng tốt, tư duy phản biện
- Chịu được áp lực và có trách nhiệm cao với công việc
- Nhạy bén, trung thực, năng động, có tinh thần teamwork và đúng deadline.
Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lương mềm theo quý.
Xét tăng lương hàng năm.
Đóng BHXH đầy đủ và tặng thêm gói BHXH sức khỏe FPT care cho nhân viên
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, rất nhiều vị trí và cơ hội thăng tiến cho nhân viên.
Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động và chuyên nghiệp
Được đào tạo các kỹ năng mềm
Tham gia các hoạt động nghỉ mát, du lịch, Teambuilding do công ty tổ chức hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
