Tuyển Video Editor Công ty CP Giải pháp Công nghệ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty CP Giải pháp Công nghệ Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/01/2025
Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Công ty CP Giải pháp Công nghệ Việt Nam

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 1, tòa nhà sông Đà, số 2 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Quay video sản phẩm theo dạng review, short.
Quay video feedback khách hàng.
Quay video các sự kiện công ty tổ chức.
Edit video dạng review, short để đăng tải đa kênh.
Chụp ảnh sản phẩm khi có mẫu mới.
Phối hợp với các bộ phận và nhận sự khác trong bộ phận Marketing khác để nắm bắt, sản xuất và tạo dựng Video phù hợp vớicác chiến dịch.
Nghiên cứu các xu hướng video mới và áp dụng vào sản phẩm.
Quản lý dữ các dữ liệu hình ảnh và video của công ty.
Gửi các báo cáo cho Trưởng bộ phận đúng tời hạn quy định, đủ số lượng báo cáo, chính xác về số liệu, đúng biểu mẫu.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Đại học/Cao Đẳng.
Chuyên ngành: Truyền thông/Marketing/Media.
Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm.
Kiến thức chuyên môn: Nắm được các kỹ năng quay dựng sản phẩm, short video.
Biết sử dụng Gimbal, máy ảnh.
Sử dụng thành thạo các phần mềm edit video.

Tại Công ty CP Giải pháp Công nghệ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9.000.000 - 12.000.000 đồng/tháng.
Hỗ trợ ăn trưa tại văn phòng.
Thưởng tháng lương thứ 13 và lễ tết theo quy định.
Được hưởng các phúc lợi như bảo hiểm xã hội, chế độ nghỉ phép... theo đúng luật lao động.
Được hưởng các ưu đãi khác theo chính sách của Công ty như khám sức khỏe, du lịch, team building...
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giải pháp Công nghệ Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Giải pháp Công nghệ Việt Nam

Công ty CP Giải pháp Công nghệ Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, tòa nhà sông Đà, số 2 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

