Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC PALHOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: L82 - A01 An Vượng Villa, KĐT Nam Cường, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Chỉnh sửa, biên tập video theo yêu cầu của Master Anh Đức lĩnh vực giáo dục, phát triển bản thân, phát triển doanh nghiệp

- Phối hợp với team Content để dựng video theo kịch bản có sẵn.

- Thời gian làm việc: 8:30 - 17:30 từ thứ 2 đến thứ 7

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: 3 - 6 tháng ưu tiên các bạn có kỹ năng làm nội dung tốt, phù hợp trend

- Sử dụng thành thạo bất kỳ phần mềm chỉnh sửa video nào : AE, Ai, Pr, Capcut, ...

- Kinh nghiệm ghép âm thanh và tìm kiếm âm thanh

- Đáp ứng các deadline một cách chính xác

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Có trách nhiệm, đam mê, sáng tạo, chi tiết, cẩn thận.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC PALHOMES Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 7.000.000 - 12.000.000

- Được cấp máy tính & trang thiết bị hiện đại

- Làm việc & học tập trực tiếp cùng Master Anh Đức

- Môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC PALHOMES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.