Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC PALHOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC PALHOMES
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: L82
- A01 An Vượng Villa, KĐT Nam Cường, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
- Chỉnh sửa, biên tập video theo yêu cầu của Master Anh Đức lĩnh vực giáo dục, phát triển bản thân, phát triển doanh nghiệp
- Phối hợp với team Content để dựng video theo kịch bản có sẵn.
- Thời gian làm việc: 8:30 - 17:30 từ thứ 2 đến thứ 7
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm: 3 - 6 tháng ưu tiên các bạn có kỹ năng làm nội dung tốt, phù hợp trend
- Sử dụng thành thạo bất kỳ phần mềm chỉnh sửa video nào : AE, Ai, Pr, Capcut, ...
- Kinh nghiệm ghép âm thanh và tìm kiếm âm thanh
- Đáp ứng các deadline một cách chính xác
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Có trách nhiệm, đam mê, sáng tạo, chi tiết, cẩn thận.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC PALHOMES Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng: 7.000.000 - 12.000.000
- Được cấp máy tính & trang thiết bị hiện đại
- Làm việc & học tập trực tiếp cùng Master Anh Đức
- Môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC PALHOMES
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
