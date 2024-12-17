Tuyển Video Editor Công ty Cổ phần Negaxy làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 15 ngõ 4 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Video Editor

Phối hợp làm việc với Marketing Executive xây dựng kế hoạch, lên ý tưởng và sản xuất Video Intro, Trailer, Short Video, Video Ads cho sản phẩm Mobile games

Quay các cảnh trong game và cắt/ghép, chỉnh sửa video để phục vụ marketing cho sản phẩm game.

Nghiên cứu trending thị trường để thực hiện các video có độ Viral cao

Phối hợp với team Marketing và team sản phẩm để theo dõi và tối ưu hiệu quả truyền thông quảng cáo

Cùng tham gia đào tạo, chia sẻ chuyên môn để phát triển kỹ năng editing của team

Yêu Cầu Công Việc

Sử dụng phần mềm xử lý video như: Adobe After Effects, Adobe Premiere (hoặc các phần mềm tương tự, và các phần mềm 2D hỗ trợ như Photoshop, Illustrator...)

Có kinh nghiệm làm video trong ngành mobile game từ 6 tháng

Có kinh nghiệm xử lý model 3D là một lợi thế

Nắm bắt và thích nghi tốt với các công cụ mới (ví dụ: các công cụ AI...)

Chủ động, cầu tiến, ham học hỏi

Yêu thích chơi game

Quyền Lợi

Thu nhập theo năng lực: từ 9 - 15 triệu

Được share benefit dự án tham gia

Phụ cấp ăn trưa 800.000vnđ/ tháng

Được thực chiến các dự án Global

Review năng lực định kỳ 6 tháng/ lần

Môi trường làm việc vô cùng thoải mái, sáng tạo, năng động

Được tạo điều kiện phát triển bản thân; có cơ hội thăng tiến

Được chăm sóc bởi tinh thần làm việc thoải mái: tiệc trà chiều và những minigame vui nhộn, đồ ăn vặt free luôn sẵn sàng, các trò chơi thú vị như sếp tâm lý bi - lắc, Nintendo Switch, cờ vua... giúp bạn có những giây phút thư giãn sau giờ làm việc.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động

Thưởng các dịp Lễ: 30/04, 02/09...

Thưởng Tết Dương lịch

Thưởng Tết Âm lịch

Tháng lương 13

Được tham gia các hoạt động du lịch, teambuilding, sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển

