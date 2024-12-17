Tuyển Video Editor Công ty Cổ phần Negaxy làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Công ty Cổ phần Negaxy
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Phối hợp làm việc với Marketing Executive xây dựng kế hoạch, lên ý tưởng và sản xuất Video Intro, Trailer, Short Video, Video Ads cho sản phẩm Mobile games
Quay các cảnh trong game và cắt/ghép, chỉnh sửa video để phục vụ marketing cho sản phẩm game.
Nghiên cứu trending thị trường để thực hiện các video có độ Viral cao
Phối hợp với team Marketing và team sản phẩm để theo dõi và tối ưu hiệu quả truyền thông quảng cáo
Cùng tham gia đào tạo, chia sẻ chuyên môn để phát triển kỹ năng editing của team
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm video trong ngành mobile game từ 6 tháng
Có kinh nghiệm xử lý model 3D là một lợi thế
Nắm bắt và thích nghi tốt với các công cụ mới (ví dụ: các công cụ AI...)
Chủ động, cầu tiến, ham học hỏi
Yêu thích chơi game
Tại Công ty Cổ phần Negaxy Thì Được Hưởng Những Gì
Được share benefit dự án tham gia
Phụ cấp ăn trưa 800.000vnđ/ tháng
Được thực chiến các dự án Global
Review năng lực định kỳ 6 tháng/ lần
Môi trường làm việc vô cùng thoải mái, sáng tạo, năng động
Được tạo điều kiện phát triển bản thân; có cơ hội thăng tiến
Được chăm sóc bởi tinh thần làm việc thoải mái: tiệc trà chiều và những minigame vui nhộn, đồ ăn vặt free luôn sẵn sàng, các trò chơi thú vị như sếp tâm lý bi - lắc, Nintendo Switch, cờ vua... giúp bạn có những giây phút thư giãn sau giờ làm việc.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động
Thưởng các dịp Lễ: 30/04, 02/09...
Thưởng Tết Dương lịch
Thưởng Tết Âm lịch
Tháng lương 13
Được tham gia các hoạt động du lịch, teambuilding, sinh nhật...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Negaxy
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
