Tuyển Video Editor Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 84 Nguyễn Trãi, phường 3, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Sáng tạo xây dựng kịch bản video bán hàng cho kênh Thương mại điện tử

2.Triển khai quay dựng video cùng team nội bộ hoặc đối tác đảm bảo tuyến nội dung theo tiêu chuẩn thương hiệu

Quay phim: Sử dụng máy ghi hình và thiết bị hỗ trợ ghi hình quay các sản phẩm hình ảnh theo kịch bản.

Dựng phim: Sử dụng các công cụ dựng phim biên tập sản phẩm sau khi ghi hình. Chủ động trong các ý tưởng về âm thanh, hình vẽ, hiệu ứng trong lúc dựng phim.

Chụp ảnh: Sử dụng máy ảnh chụp ảnh theo yêu cầu.

3.Kết hợp với KOLS/KOC và team nội bộ triển khai booking sản phẩm key hàng mới và hoàn thành nội dung

4. Quản lý các tài sản liên quan đến quá trình quay dựng nội dung: Như máy móc thiết bị,….

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành truyền thông đa phương tiện, thiết kế đồ hoạ

2.Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

3. Kỹ năng:

Sử dụng các thiết bị ghi hình, ghi tiếng (máy quay, máy chụp, máy ghi âm)

Sử dụng thành thạo phần mềm: Adobe Premiere, Adobe Audition, các phần mềm phụ trợ liên quan

Sáng tạo, linh hoạt, có tư duy thiết kế và tính thẩm mỹ

Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc tại thương hiệu thuộc TOP 10 tin dùng Việt Nam 2022 nhóm ngành Làm đẹp, Thời trang

- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, thưởng lễ tết, lương tháng 13, du lịch – teambuilding

- Xem xét tăng lương định kỳ hằng năm, có lộ trình thăng tiến phù hợp năng lực từng cá nhân

- Được hỗ trợ trang thiết bị làm việc, xe công tác, các chi phí phát sinh công việc khác kịp thời…

- Tham gia nhiều khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ bài bản

- Mua sắm thả ga nhãn hàng nội bộ giảm tới 50% cho người thân và gia đình

- Môi trường trẻ trung, năng động, nhiệt tình và sẻ chia, gắn kết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam

