Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN SKILLS BRIDGE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

Báo cáo và phối hợp với Trưởng nhóm Video Editor trong quá trình sản xuất video.

Chỉnh sửa video phục vụ truyền thông và quảng cáo, bao gồm cân chỉnh màu sắc, hiệu ứng hình ảnh và âm thanh.

Tham gia vào các buổi quay video, bao gồm chuẩn bị thiết bị và vận hành máy quay.

Thiết kế đồ họa hỗ trợ video.

Quản lý kho lưu trữ video và hỗ trợ phân phối file cho các chiến dịch marketing.

Cập nhật các xu hướng, kỹ thuật và phần mềm chỉnh sửa video mới nhất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bắt buộc: Đính kèm Portfolio sản phẩm đã thực hiện.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Multimedia hoặc các lĩnh vực liên quan.

Ít nhất 1 (một) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chỉnh sửa video (ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường sản xuất video chuyên nghiệp).

Thành thạo Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, CapCut, Canva, Adobe Photoshop.

Có kỹ năng nhiếp ảnh, quay phim hoặc thiết kế đồ họa là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp tốt, sẵn sàng tiếp thu phản hồi.

Chú ý đến chi tiết và có khả năng đáp ứng deadline.

Giao tiếp tiếng Việt tốt, biết tiếng Anh là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SKILLS BRIDGE Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm sức khỏe toàn diện thông qua bảo hiểm sức khỏe Jio Health và PVI.

Nghỉ phép có lương và hưởng nguyên lương trong thời gian thử việc

Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp chi trả trên 100% lương gộp

Chi phí gửi xe

Làm việc tại Thảo Điền, Quận 2 (cũ) từ Thứ 2 đến Thứ 6.

Gửi CV và Portfolio theo tin tuyển dụng này

Lưu ý: Tất cả vị trí tuyển dụng tại công ty đều yêu cầu làm bài kiểm tra chuyên môn trước khi bắt đầu quy trình tuyển dụng. Đối với vị trí này, vui lòng đính kèm Portfolio khi gửi CV.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SKILLS BRIDGE

